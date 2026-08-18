Stevie® Awards for Great Employers là giải thưởng quốc tế uy tín nhằm tôn vinh những tổ chức sở hữu môi trường làm việc xuất sắc, cùng các đội ngũ nhân sự và giải pháp đổi mới sáng tạo dẫn dắt xu hướng toàn cầu. Tại mùa giải lần thứ 11, vượt qua hàng ngàn hồ sơ cạnh tranh trong quy trình thẩm định độc lập từ hơn 160 chuyên gia hàng đầu thế giới, Techcombank tự hào là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh đồng thời ở cả hai hạng mục danh giá này.

Techcombank giành “cú đúp” giải thưởng quốc tế Stevie® Awards for Great Employers 2026, khẳng định chiến lược AI-first. Ảnh: Techcombank

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực toàn diện của Techcombank trong việc xây dựng một môi trường làm việc hiệu suất cao. Tại đây, mỗi nhân sự đều được trao cơ hội bứt phá giới hạn, làm chủ công việc và trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán chuyển đổi mang tính chiến lược của tổ chức và ngành tài chính ngân hàng.

Đáng chú ý, tại hạng mục Nhà tuyển dụng của năm ngành Ngân hàng, Techcombank đã xuất sắc giành giải Bạc Stevie® toàn cầu (Silver Stevie® Award – Employer of the Year – Banking). Kết quả này được hội đồng giám khảo đánh giá dựa trên điểm số chuyên môn khắt khe kết hợp cùng hơn 178.000 lượt bình chọn công khai từ công chúng toàn cầu. Thành tích này khẳng định vị thế cạnh tranh quốc tế của Techcombank khi là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh tại hạng mục này bên cạnh nhiều định chế tài chính hàng đầu thế giới như San Diego County Credit Union (Mỹ - Giải Vàng), xuất sắc vượt qua Cathay United Bank (Đài Loan - Giải Đồng) và Halkbank (Thổ Nhĩ Kỳ - Giải Đồng) tại bảng đấu năm nay.

Bên cạnh danh hiệu về môi trường làm việc, Giải Vàng Stevie® tại hạng mục Thành tựu ứng dụng Generative AI (Gold Stevie® Award – Achievement in Generative AI) là sự ghi nhận đối với trợ lý Generative AI mang tên Joule, do Khối Quản trị Nguồn nhân lực triển khai. Sáng kiến này giúp cán bộ nhân viên Techcombank tiếp cận thông tin nhanh chóng, tối ưu hóa các tác vụ nhân sự và nâng cao hiệu suất làm việc trong những giai đoạn quan trọng, tiêu biểu như chu kỳ đánh giá hiệu quả công việc cuối năm.

Chỉ trong vòng ba tháng ra mắt, Joule đã chứng minh hiệu quả vượt trội qua các số liệu thực tế. Tỷ lệ tương tác cao, thu hút từ 1.500 đến hơn 2.000 người dùng hoạt động hàng tháng, tương đương 11–16% lực lượng lao động của ngân hàng Techcombank đồng thời được xếp hạng vị trí số 1 tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trên hệ thống SAP SuccessFactors về số lượng người dùng Joule duy nhất.

Việc ứng dụng Joule cũng góp phần giảm 28% số lượng yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách nhân sự tương đương khoảng 340 yêu cầu trong ba tháng. Joule đạt điểm đánh giá trung bình 4,8/5 từ nhân viên; 84% người tham gia khảo sát cho biết công cụ giúp họ hiểu rõ hơn các quy định đánh giá cuối năm, trong khi 77% xác nhận những thông tin và tác vụ được AI hỗ trợ giúp họ hoàn thành công việc chính xác, hiệu quả hơn. Chiến dịch ra mắt Joule cũng tạo hiệu ứng truyền thông nội bộ mạnh mẽ, ghi nhận hơn 9.000 lượt xem video, 1.000 lượt bình luận, thảo luận và thu hút hơn 800 nhân viên tham gia các sự kiện trực tiếp tại ba hội sở.

Kết quả này cho thấy Techcombank đang từng bước đưa AI trở thành một phần của trải nghiệm nhân viên, hiện thực hóa định hướng xây dựng tổ chức AI-first. Thay vì tiếp cận Generative AI như một giải pháp công nghệ, Techcombank đang làm chủ công nghệ để khai phá năng lực con người, nâng cao năng suất và kiến tạo những phương thức làm việc đột phá.

AI trở thành một phần của trải nghiệm nhân viên. Ảnh: Techcombank

Nối dài chuỗi thắng lợi công nghệ, Techcombank cũng vừa được vinh danh tại SAP Customer Excellence Awards for Southeast Asia 2026 với giải thưởng Line of Business Transformation Award. Đây là hạng mục ghi nhận tổ chức tạo ra chuyển đổi thực chất trong một chức năng kinh doanh cốt lõi thông qua việc ứng dụng công nghệ, với trọng tâm đặt vào quy trình, trải nghiệm người dùng, mức độ ứng dụng và tác động thực tế mang lại.

Đại diện Techcombank, Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Phó giám đốc Khối, phụ trách Đối tác Nhân Sự và Ông Maninder Singh - Giám đốc Quản trị Hệ thống Nhân sự vinh dự nhận giải Line of Business Transformation Award tại SAP Customer Excellence Awards for Southeast Asia 2026. Ảnh: Techcombank

Giải thưởng từ SAP tôn vinh hành trình chuyển đổi quản trị nhân sự toàn diện của Techcombank trên nền tảng SAP SuccessFactors – từ bước chuẩn hóa, số hóa quy trình HR truyền thống cho đến việc từng bước đưa dữ liệu, AI và các trải nghiệm thông minh vào công việc hằng ngày của nhân viên. Bước chuyển mình mang tính chiến lược này chứng minh hành trình chuyển đổi số tại Techcombank đang phát triển mạnh mẽ từ việc xây dựng nền tảng HR số sang thay đổi sâu sắc cách nhân viên tương tác, làm việc và kiến tạo giá trị. Trong đó, trợ lý ảo Joule chính là minh chứng nổi bật, giúp tối ưu hóa công việc cho đội ngũ nhân sự một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Phó giám đốc Khối phụ trách Đối tác Nhân Sự, Techcombank, chia sẻ: “Hai giải thưởng quốc tế uy tín từ Stevie® Awards là sự ghi nhận dành cho Techcombank đã cùng nhau biến chiến lược AI của Techcombank thành những trải nghiệm cụ thể và thiết thực dành cho nhân viên. Đối với chúng tôi, xây dựng một tổ chức AI-first không bắt đầu từ công nghệ, mà bắt đầu từ con người: từ việc giúp mỗi nhân viên hiểu AI, tin tưởng AI và biết cách sử dụng AI một cách có trách nhiệm để phát huy tốt hơn năng lực của chính mình. Đây cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa tinh thần Thực Tài Nhân Văn trong kỷ nguyên AI: phát triển năng lực thực chất của mỗi con người, đồng thời ứng dụng công nghệ theo cách tạo ra giá trị tốt hơn cho nhân viên, khách hàng và tổ chức. Joule là một bước tiến quan trọng trong hành trình đó”

Trong giai đoạn tiếp theo, Techcombank cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các nền tảng AI, năng lực dữ liệu và phát triển nhân tài, hướng tới xây dựng một tổ chức, nơi công nghệ được ứng dụng xuyên suốt nhưng con người vẫn luôn giữ vai trò trung tâm. Thành tích ấn tượng tại Stevie® Awards for Great Employers 2026 và SAP Awards năm 2026 là sự ghi nhận cho một cách tiếp cận mới về nơi làm việc trong kỷ nguyên AI: nơi công nghệ được phát triển để phục vụ con người, còn con người được trao quyền để khai mở toàn bộ tiềm năng của công nghệ.

Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank đang tiên phong kiến tạo tương lai của ngành tài chính – ngân hàng, từng bước khẳng định vị thế của một ngân hàng dẫn đầu khu vực châu Á và vươn tầm quốc tế. Với chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng tới hơn 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường.

Techcombank hiện được xếp hạng Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam. Techcombank đồng thời xác lập thành tích nổi bật với “hat-trick” danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong 3 năm liên tiếp (2024-2026) từ các tổ chức quốc tế uy tín như Global Finance, FinanceAsia và Euromoney.