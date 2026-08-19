SSI Research: VPB thành tâm điểm nhóm ngân hàng sau nâng hạng

VPB nằm trong top 4 cổ phiếu hưởng lợi nhiều nhất sau nâng hạng

Ngày 21/9 tới đây, Việt Nam sẽ chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng đồng thời mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn nước ngoài và nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.

Tại báo cáo tháng 8, SSI Research cho biết nâng hạng sẽ kích hoạt dòng vốn thụ động trị giá khoảng 1,45 tỷ USD (37.957 tỷ đồng), với 26 doanh nghiệp đủ điều kiện lọt vào rổ Chỉ số Thị trường Mới nổi FTSE (FTSE Emerging Market Index).

Trong số những doanh nghiệp này, các chuyên viên phân tích cho biết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank; HoSE: VPB ) "nằm trong nhóm 4 doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất, với giá trị ước tính đạt 61,6 triệu USD (1.613 tỷ đồng)". Theo SSI Research, dòng vốn mua vào cổ phiếu VPB sẽ được giải ngân thành 4 đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, quy mô mỗi đợt từ 6,2 triệu USD (162 tỷ đồng) đến 21,6 triệu USD (565 tỷ đồng).

SSI Research dự báo VPB là một trong những cổ phiếu ngân hàng hưởng lợi lớn từ nâng hạng. (Ảnh: SSI Research).

Việc nằm trong nhóm 4 cổ phiếu hưởng lợi lớn nhất từ dòng vốn nâng hạng cho thấy vị thế ngày càng nổi bật của VPB trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phản ánh sức hấp dẫn của một hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt với dòng vốn quốc tế.

Khi được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu của thị trường mới nổi, cổ phiếu không chỉ có cơ hội đón nhận dòng vốn thụ động, mà còn được gia tăng mức độ hiện diện trong tầm ngắm của các quỹ đầu tư chủ động và các tổ chức tài chính quốc tế. Cùng với nền tảng tăng trưởng và câu chuyện định giá, yếu tố này được kỳ vọng góp phần củng cố sức hút của cổ phiếu .

Theo dự báo của một số tổ chức, bên cạnh dòng vốn thụ động khoảng 1,5 – 2 tỷ USD, dòng vốn quỹ chủ động vào thị trường Việt Nam hậu nâng hạng có tiềm năng lên tới 5 - 8 tỷ USD, thậm chí cao hơn trong các kịch bản tích cực.

Kết quả kinh doanh ấn tượng

Không chỉ hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng, VPB còn sở hữu nền tảng tăng trưởng thực chất, với kết quả kinh doanh và quy mô bảng cân đối liên tục được mở rộng.

Kết thúc quý II/2026, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.959 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và 38% so với quý trước, thiết lập mức cao nhất về lợi nhuận cốt lõi trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 18.880 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 46% kế hoạch năm.

Đồng thời, ngân hàng cũng mở rộng mạnh mẽ bảng cân đối, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cuối năm 2025. Tín dụng duy trì đà mở rộng mạnh mẽ, với riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 24,6%. Song song đó, VPBank duy trì nền tảng huy động vững chắc, với quy mô tiền gửi và giấy tờ có giá hợp nhất đạt 902.000 tỷ đồng, tăng 22,7%. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản được kiểm soát sát sao, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh mốc 2%, thấp hơn mục tiêu 2,5% của ngân hàng.

Lợi nhuận kỷ lục cùng hàng loạt chỉ số tích cực và mức định giá hấp dẫn giúp VPB trở thành cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao. Trong báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2026, Chứng khoán BIDV (BSC) nhấn mạnh rằng "tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 tại ngân hàng đã cải thiện xuống mức thấp nhất trong nhiều năm".

Cùng chung quan điểm, Chứng khoán VNDirect, Chứng khoán HSC và Chứng khoán Vietcap đều đánh giá tích cực về chất lượng tài sản của VPBank. Trong đó, VNDirect cho rằng "rủi ro tài sản đang trong xu hướng cải thiện, khi cả tỷ lệ nợ xấu và chi phí tín dụng đều hạ nhiệt trong khi bộ đệm dự phòng dày lên, tạo dư địa để ngân hàng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm".

Tương tự, theo MBS, VPBank ghi nhận tăng trưởng vượt trội trong nửa đầu năm 2026, với động lực từ tín dụng và thu nhập ngoài lãi.

Trong giai đoạn 2026 – 2027, các chuyên viên phân tích kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của VPBank tiếp tục được dẫn dắt bởi bởi hạn mức tín dụng, nhu cầu từ doanh nghiệp phục hồi và sự mở rộng hệ sinh thái tài chính.

Đồng thời, chất lượng tài sản của ngân hàng được kỳ vọng cải thiện nhẹ khi tỷ lệ hình thành nợ xấu được kiểm soát và chủ động xử lý nợ xấu.