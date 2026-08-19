Lãi suất ngân hàng 19/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất với 7,8%/năm.

Lãi suất của ACB tại kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm. Ngân hàng không niêm yết mức lãi suất cho kỳ hạn 18 tháng trong biểu khảo sát.

Đứng ngay sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank áp dụng 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, Saigonbank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo, VIB và Sacombank. Như vậy, có 9 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

PGBank niêm yết 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Big4 vẫn giữ mức 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng cũng được MSB áp dụng.

Trong khi đó, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm; Techcombank ở mức 6,75%/năm.

Như vậy, mức lãi suất 12 tháng cao nhất của ACB hiện cao hơn 1 điểm phần trăm so với Big4.

MB, SHB, VPBank đang niêm yết bao nhiêu?

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, MB niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,35%/năm.

SHB áp dụng 6,5%/năm, trong khi Nam A Bank và Sacombank lần lượt ở mức 6,6% và 7%/năm.

VPBank hiện niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

NCB áp dụng 6,4%/năm; ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank và KienlongBank lần lượt ở mức 5,55% và 5,5%/năm. Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm.

SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, ở 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng vẫn lên tới 4,1%/năm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 19/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây chỉ là lãi suất niêm yết; mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.