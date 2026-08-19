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Lãi suất ngân hàng 19/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 19/8, mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa khá rõ giữa các nhà băng. Nhóm có lãi suất cao tập trung chủ yếu ở các ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi nhóm Big4 duy trì mức 6,8%/năm.

ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất với 7,8%/năm.

Lãi suất của ACB tại kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm. Ngân hàng không niêm yết mức lãi suất cho kỳ hạn 18 tháng trong biểu khảo sát.

Đứng ngay sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank áp dụng 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, Saigonbank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo, VIB và Sacombank. Như vậy, có 9 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

PGBank niêm yết 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Big4 vẫn giữ mức 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng cũng được MSB áp dụng.

Trong khi đó, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm; Techcombank ở mức 6,75%/năm.

Như vậy, mức lãi suất 12 tháng cao nhất của ACB hiện cao hơn 1 điểm phần trăm so với Big4.

MB, SHB, VPBank đang niêm yết bao nhiêu?

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, MB niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,35%/năm.

SHB áp dụng 6,5%/năm, trong khi Nam A Bank và Sacombank lần lượt ở mức 6,6% và 7%/năm.

VPBank hiện niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

NCB áp dụng 6,4%/năm; ABBank TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBankKienlongBank lần lượt ở mức 5,55% và 5,5%/năm. EximbankHDBank cùng áp dụng 5,3%/năm.

SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, ở 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng vẫn lên tới 4,1%/năm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 19/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây chỉ là lãi suất niêm yết; mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.

Lãnh đạo Vietcombank, VietinBank, Techcombank, HDBank và ACB nói gì về xu hướng lãi suất trong thời gian tới?

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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