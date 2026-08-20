Công an truy tìm 2 người liên quan vụ vận chuyển trái phép hơn 12 triệu USD

Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện sau khi đơn vị tiếp nhận tin báo của một ngân hàng liên quan đến 2 đối tượng H.A.Q. và N.T.V.C..

Q. và C. bị cáo buộc thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan cùng hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng, nhằm chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.

Các hành vi trên diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan trong giai đoạn 2024-2025.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức có dấu hiệu liên quan vụ việc.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức cung cấp ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

