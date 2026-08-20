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An Giang: Tạm giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền 800 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Mạo danh fanpage khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc lừa tiền cọc hoặc dụ dỗ người tìm việc với hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với giao dịch lên tới 800 tỷ đồng.

Ngày 19-8, Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Dương Hoàng Văn (33 tuổi, ngụ TP Cần Thơ); Trương Thùy Dương (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình); Lâm Quốc Kiệt (23 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Lê Văn Cà (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng fanpage thường xuyên đăng tải bài viết kinh doanh khu nghỉ dưỡng. Lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng dùng tài khoản thuộc một công ty tại Đồng Nai để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Trong đó, chị S. (ngụ xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) bị lừa chiếm đoạt hơn 637 triệu đồng. Qua trang fanpage của nhóm, chị S. đặt một căn hộ và chuyển hơn 4 triệu đồng đặt cọc. Nhóm này sau đó thông báo giao dịch bị lỗi và đề nghị thao tác lại. Tin lời, chị S. chuyển tiền tổng cộng 6 lần, mất hơn 637 triệu đồng.

Công an xác định nhóm này còn dụ dỗ người tìm việc với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Bị hại được yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng, đăng ký sinh trắc học rồi xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho các “công ty ma”.

Các tài khoản ngân hàng này được dùng để luân chuyển tiền lừa đảo. Sau đó, tiền được chuyển đến các tài khoản khác theo lệnh trên sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối nhằm rửa tiền.

Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 12-2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của 4 đối tượng trên ước tính khoảng 800 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Châu Hào

Sài Gòn giải phóng

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