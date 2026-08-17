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Đúng ngày 15/8, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl có thay đổi quan trọng

| | Doanh nghiệp

Đúng ngày 15/8, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl có thay đổi quan trọng

Ngày 14/8/2026, Hội đồng quản trị Vinpearl đã ban hành Nghị quyết thông qua mẫu con dấu mới của công ty. Con dấu này chính thức có hiệu lực và được đưa vào sử dụng từ ngày 15/8/2026.

Công ty Cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 14/8/2026, Hội đồng quản trị Vinpearl đã ban hành Nghị quyết thông qua mẫu con dấu mới của công ty. Con dấu này chính thức có hiệu lực và được đưa vào sử dụng từ ngày 15/8/2026.

Tương tự, Vinhomes, Vincom Retail cũng thông báo thay đổi mẫu dấu vào ngày 15/8.

Đúng ngày 15/8, Vinhomes và Vinpearl có thay đổi quan trọng - Ảnh 1.
Đúng ngày 15/8, Vinhomes và Vinpearl có thay đổi quan trọng - Ảnh 2.
Đúng ngày 15/8, Vinhomes và Vinpearl có thay đổi quan trọng - Ảnh 3.

Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu để phù hợp với mẫu Logo mới của tập đoàn. Mẫu con dấu mới có hiệu lực từ ngày 15/8.﻿

Trước đó, ngày 8/8/2026, Tập đoàn Vingroup chính thức đưa vào sử dụng logo mới, đúng dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. So với phiên bản trước, tổng thể thiết kế gần như không thay đổi khi doanh nghiệp tiếp tục giữ biểu tượng cánh chim màu vàng, nền tròn đỏ cùng dòng chữ “VINGROUP” quen thuộc.

Đúng ngày 15/8, Vinhomes và Vinpearl có thay đổi quan trọng - Ảnh 4.



Khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí của 5 ngôi sao màu vàng. Thay vì nằm phía dưới cánh chim như trước, các ngôi sao được đưa lên phía trên, tạo thành một bố cục mới. ﻿

Ngoài Vingroup, 5 năm qua những công ty lớn nào đã đổi logo?

Yên Chi

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