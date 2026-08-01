Vinpearl cần thu hơn 9.200 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2026: Động lực đến từ đâu?

Tính bình quân trong 184 ngày còn lại của năm, CTCP Vinpearl cần tạo ra khoảng 50 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày để cán đích kế hoạch năm 2026.

Đây là một chặng tăng tốc đáng kể. Phần doanh thu còn lại chiếm gần 58% mục tiêu cả năm và cao hơn khoảng 35% so với kết quả 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần gần 6.795 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.140 tỷ đồng, hoàn thành hơn 71% kế hoạch năm.

Khách quốc tế tiếp tục là lực đẩy quan trọng

Mảng khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang cho thấy đà tăng trưởng tích cực. Trong quý II, hệ thống của Vinpearl bán được 738.000 đêm phòng, tăng 23% so với cùng kỳ. Giá phòng bình quân đạt 2,85 triệu đồng mỗi đêm, tăng 14%.

Nguồn: VPL

Doanh thu khách sạn và khu nghỉ dưỡng đạt 3.290 tỷ đồng, tăng 40%. Riêng các cơ sở tại Nha Trang ghi nhận mức tăng trưởng 52%, trong bối cảnh lượng khách quốc tế từ Nga, Ấn Độ, Mỹ, Canada và một số thị trường khác cải thiện.

Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, khách quốc tế thường có thời gian lưu trú dài hơn và mức chi tiêu gần gấp đôi khách nội địa. Đây là yếu tố có thể giúp Vinpearl cải thiện đồng thời công suất phòng, giá phòng bình quân và doanh thu từ các dịch vụ đi kèm.

MBS cũng kỳ vọng kết quả kinh doanh của Vinpearl tiếp tục được cải thiện trong nửa cuối năm nhờ mùa du lịch cao điểm, công suất phòng cao hơn và xu hướng tăng của giá phòng.

Khu vui chơi tăng doanh thu nhờ mức chi tiêu cao hơn

Trong quý II, các khu vui chơi của Vinpearl đón hơn 3,25 triệu lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ. Mức tăng lượng khách không quá lớn, nhưng doanh thu bình quân trên mỗi lượt khách tăng 18%, lên 568.000 đồng.

Nguồn: VPL

Nhờ đó, doanh thu mảng vui chơi giải trí đạt 1.849 tỷ đồng, tăng 22%. Riêng các khu vui chơi tại Nha Trang và Phú Quốc ghi nhận doanh thu tăng lần lượt 38% và 40%, nhờ nhu cầu cao hơn và việc đưa thêm sản phẩm mới vào khai thác. Biên EBITDA của mảng này đạt 64%, tăng 5 điểm phần trăm.

Bên cạnh các điểm đến hiện hữu, Vinpearl còn đang mở rộng danh mục sản phẩm, trong đó có các mô hình vui chơi mới và các tổ hợp du lịch tại nhiều địa phương.

Bất động sản có thể tạo phần doanh thu đột biến

Một mắt xích đáng chú ý khác là bất động sản. Trong 6 tháng đầu năm, Vinpearl chưa ghi nhận doanh thu từ mảng này. Khoản doanh thu âm được ghi nhận chủ yếu do tăng nghĩa vụ hỗ trợ lãi suất đối với các sản phẩm shophouse tại Nha Trang đã bàn giao từ năm 2024.

Theo thông tin từ MBS, tại dự án Hải Vân Bay, Vinpearl và Vinhomes đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó, Vinhomes được quyền phát triển và kinh doanh phần bất động sản nhà ở của dự án, sau đó thanh toán cho Vinpearl một khoản phí quyền phát triển dự án.

Cơ chế này cho thấy Vinpearl không trực tiếp đảm nhiệm toàn bộ hoạt động bán hàng tại dự án, nhưng vẫn có thể ghi nhận nguồn thu từ quyền phát triển bất động sản.