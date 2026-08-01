Công ty may có quỹ phúc lợi 174 tỷ đồng cho gần 1.700 nhân viên: Nhận trẻ từ 12 tháng tuổi, miễn học phí, hỗ trợ nửa tiền ăn

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026 của Tổng công ty May Hưng Yên (Hugaco - mã CK: HUG), tại ngày 30/6/2026, quỹ khen thưởng phúc lợi của Tổng công ty là 174 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm. Con số này gần bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp (195 tỷ đồng) và bằng 28% tổng nguồn vốn doanh nghiệp.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi là nguồn tài chính do doanh nghiệp chủ động trích lập nhằm khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: nghỉ mát, khám sức khỏe, hỗ trợ hiếu hỉ, hoặc cải thiện cơ sở vật chất phục vụ phúc lợi chung.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Hugaco tại cuối năm ngoái có 1.681 nhân viên, nếu dùng quỹ khen thưởng phúc lợi hiện tại chia cho số nhân sự trên, ước tính số tiền dành cho mỗi nhân sự khoảng 103,7 triệu đồng.

Xét về giá trị tuyệt đối, quỹ khen thưởng phúc lợi của Hugaco lên tới 174 tỷ đồng, cao hơn mức khoảng 75 tỷ đồng của TNG và hơn 72 tỷ đồng của May Sông Hồng, dù quy mô lao động của hai doanh nghiệp này đều lớn gấp nhiều lần Hugaco. Cụ thể, TNG có 19.902 nhân viên tại ngày 30/6/2026 và May Sông Hồng có 11.655 nhân viên tại ngày 30/6/2026.

Năm 2025, thu nhập bình quân người lao động tại Hugaco là 13,4 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp luôn duy trì vị thế trong nhóm có mức thu nhập người lao động hàng đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Doanh nghiệp cho biết duy trì nhiều chính sách phúc lợi như hỗ trợ tiền ăn ca từ 13.000đ/bữa (không bao gồm khí đốt), phụ cấp xăng xe 10.000 đồng/người/ngày, miễn phí nhà trọ ba tháng cho lao động mới, khám sức khỏe định kỳ hai lần mỗi năm, tổ chức nghỉ mát cho người lao động đi thăm quan, du lịch hàng năm.

Đặc biệt, công ty có trường mầm non để dạy và chăm sóc trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Con của cán bộ công nhân viên gửi tại nhà trẻ công ty được hỗ trợ 50% tiền ăn và miễn toàn bộ tiền học phí. Năm 2025, Tổng công ty thưởng cho 442 cháu là con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập và tổ chức tặng quà tết Trung thu, tết thiếu nhi cho các cháu là 350 triệu đồng.

May Hưng Yên là công ty liên kết của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, được thành lập từ năm 1966, tiền thân là Xí Nghiệp May Hưng Yên - Trực thuộc hội liên hiệp các Xí Nghiệp May.

Theo giới thiệu trên website, hiện nay Tổng Công Ty May Hưng Yên có tổng diện tích 28.155m2, với hơn 3000 máy móc, Công ty đã sản xuất và xuất khẩu nhiều chủng loại quần áo như Áo sơmi, Jacket, Quần âu, Áo véc nữ, Váy, Quần áo tắm, quần áo thể thao, đồng phục, Pijamas, Quần áo trượt tuyết và các sản phẩm truyền thống khác sang thị trường lớn như Châu Mỹ, EU, Úc, Nhật, Mexico, Hàn Quốc... Năng lực sản xuất là 7,5 triệu sản phẩm/năm, với 33 chuyền may.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2, doanh thu thuần đạt 226 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng, tăng 6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hugaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 453 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 6% so với cùng kỳ.