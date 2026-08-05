Sasco bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, MCK: SAS) mới đây đã công bố Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự.

Cụ thể, Sasco bổ nhiệm ông Dư Kim Thăng (SN 1972) giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời hạn 5 năm (từ ngày 1/8/2026 đến ngày 31/7/2026).

Được biết, cá nhân ông Thăng không sở hữu cổ phiếu SAS nào, tuy nhiên, ông đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) nắm giữ gần 18,7 triệu cổ phiếu SAS, tương ứng 14% vốn điều lệ.

Ông Dư Kim Thăng được bổ nhiệm chức vụ trên thay cho ông Nguyễn Văn Hùng Cường đã có đơn từ nhiệm trước đó. Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Văn Hùng Cường xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và chức vụ Thành viên HĐQT tại Sasco kể từ ngày 1/8/2026. Thời điểm chính thức thôi giữ chức vụ được thực hiện theo Quyết định của HĐQT đối với chức vụ Tổng Giám đốc và Quyết định của ĐHĐCĐ đối với chức vụ Thành viên HĐQT.

Lý do từ nhiệm là vì ông Hùng Cường thực hiện nhiệm vụ công tác mới theo sự phân công và điều động của ACV.

Ảnh minh họa: Sasco

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Sasco, ACV sở hữu hơn 65,5 triệu cổ phiếu SAS, tương đương 49,07% vốn. Tại thời điểm báo cáo, ngoài ông Nguyễn Văn Hùng Cường, 2 Thành viên HĐQT của Sasco là ông Trần Anh Vũ và ông Chu Khánh Toàn đang lần lượt đại diện 21,07% và 14% vốn của ACV tại Sasco. Ông Trần Anh Vũ hiện cũng đang là Phó Tổng Giám đốc ACV còn ông Chu Khánh Toàn là Phó Trưởng ban Tài chính kế toán ACV.

Ngoài ACV, Sasco còn 3 cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Sasco) gồm: Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương-IPPG (24,98%); Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu-ACFC (14,89%) và Công ty CP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh-DAFC (4,92%).

Cả 3 doanh nghiệp trên đều nằm trong "hệ sinh thái" IPPG của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Một doanh nghiệp khác trong nhóm này là Công ty CP Thương mại Duy Anh (DAT) cũng đang nắm gần 2,3 triệu cổ phiếu SAS, tương ứng 1,71% vốn của Sasco.

Hiện, "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn là Chủ tịch HĐQT Sasco, đồng thời là Chủ tịch HĐTV: IPPG, ACFC và đại diện toàn bộ phần vốn góp của 4 doanh nghiệp nhóm IPPG kể trên tại Sasco.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên- vợ ông Hạnh Nguyễn, cũng đang là Thành viên HĐQT Sasco, nắm giữ 50.000 cổ phiếu SAS, tương ứng 0,0375%.