Không chỉ lãi lớn từ cho vay, vì đâu Vietcombank có khoản lãi 2.900 tỷ ngay sau khi nắm trọn toà tháp 35 tầng đắc địa hàng đầu phường Sài Gòn?

Công ty TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh là đơn vị sở hữu, quản lý và vận hành Vietcombank Tower tại số 5 Công trường Mê Linh, TP.HCM. Tòa nhà cao 35 tầng, có 4 mặt tiền và nằm tại khu vực bến Bạch Đằng.

Trước năm 2026, Vietcombank sở hữu 52% vốn doanh nghiệp này. Sau khi mua thêm 18% từ Setra và 30% từ Bonday, ngân hàng nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.

Giá trị 18% vốn mua thêm khoảng 1.202 tỷ đồng, tương ứng định giá toàn doanh nghiệp gần 6.679 tỷ đồng. Theo cùng mức định giá, tổng giá trị 48% vốn Vietcombank mua thêm ước khoảng 3.206 tỷ đồng.

Khoản lãi đánh giá lại 2.906 tỷ đồng

Trong quý II/2026, lãi thuần từ hoạt động khác trên báo cáo hợp nhất của Vietcombank tăng 2.906 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết khoản mục này tăng do đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý khi hợp nhất kinh doanh.

Hiểu đơn giản, trước thương vụ, 52% vốn Vietcombank đã sở hữu được ghi nhận trên sổ sách với giá trị 564 tỷ đồng. Khi ngân hàng mua phần vốn còn lại và giành quyền kiểm soát, khoản đầu tư cũ được đánh giá lại theo giá trị mới của doanh nghiệp.

Với mức định giá toàn thương vụ ước tính 6.679 tỷ đồng, giá trị hợp lý của 52% vốn Vietcombank đã nắm giữ tương ứng khoảng 3.473 tỷ đồng .

So với giá trị ghi sổ 564 tỷ đồng (tại thời điểm cuối năm 2025), phần chênh lệch đạt khoảng 2.909 tỷ đồng , rất sát mức tăng 2.906 tỷ đồng của lãi thuần từ hoạt động khác trong quý II/2026.

Khoản lãi hơn 2.900 tỷ - chiếm 1/6 trên tổng lợi nhuận 17.400 tỷ của quý 2 - mang bản chất lợi nhuận kế toán, không phải doanh thu cho thuê văn phòng và cũng không đồng nghĩa Vietcombank thu về lượng tiền mặt tương ứng.

Công ty đứng sau tòa tháp lãi 256 tỷ đồng

Năm 2024, Vietcombank-Bonday-Benthanh đạt doanh thu 471,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 227,1 tỷ đồng.

Sang năm 2025, doanh thu tăng 3,1% lên 485,6 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 256 tỷ đồng, tăng gần 13%. Tỷ lệ diện tích cho thuê của tòa nhà đạt 94,1%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 320,36 tỷ đồng. So với mức định giá ước tính 6.679,35 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế tương đương khoảng 4,8% .