Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ lãi lớn từ cho vay, vì đâu Vietcombank có khoản lãi 2.900 tỷ ngay sau khi nắm trọn toà tháp 35 tầng đắc địa hàng đầu phường Sài Gòn?

| | Doanh nghiệp

Không chỉ lãi lớn từ cho vay, vì đâu Vietcombank có khoản lãi 2.900 tỷ ngay sau khi nắm trọn toà tháp 35 tầng đắc địa hàng đầu phường Sài Gòn?

Việc nâng sở hữu tại doanh nghiệp đứng sau Vietcombank Tower lên 100% kéo theo một khoản lãi thuần đáng kể trên báo cáo tài chính hợp nhất của Vietcombank.

Công ty TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh là đơn vị sở hữu, quản lý và vận hành Vietcombank Tower tại số 5 Công trường Mê Linh, TP.HCM. Tòa nhà cao 35 tầng, có 4 mặt tiền và nằm tại khu vực bến Bạch Đằng.

Trước năm 2026, Vietcombank sở hữu 52% vốn doanh nghiệp này. Sau khi mua thêm 18% từ Setra và 30% từ Bonday, ngân hàng nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.

Không chỉ lãi lớn từ cho vay, vì đâu Vietcombank có khoản lãi 2.900 tỷ ngay sau khi nắm trọn toà tháp 35 tầng đắc địa hàng đầu phường Sài Gòn?- Ảnh 1.

Giá trị 18% vốn mua thêm khoảng 1.202 tỷ đồng, tương ứng định giá toàn doanh nghiệp gần 6.679 tỷ đồng. Theo cùng mức định giá, tổng giá trị 48% vốn Vietcombank mua thêm ước khoảng 3.206 tỷ đồng.

Khoản lãi đánh giá lại 2.906 tỷ đồng

Trong quý II/2026, lãi thuần từ hoạt động khác trên báo cáo hợp nhất của Vietcombank tăng 2.906 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết khoản mục này tăng do đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý khi hợp nhất kinh doanh.

Không chỉ lãi lớn từ cho vay, vì đâu Vietcombank có khoản lãi 2.900 tỷ ngay sau khi nắm trọn toà tháp 35 tầng đắc địa hàng đầu phường Sài Gòn?- Ảnh 2.

Hiểu đơn giản, trước thương vụ, 52% vốn Vietcombank đã sở hữu được ghi nhận trên sổ sách với giá trị 564 tỷ đồng. Khi ngân hàng mua phần vốn còn lại và giành quyền kiểm soát, khoản đầu tư cũ được đánh giá lại theo giá trị mới của doanh nghiệp.

Với mức định giá toàn thương vụ ước tính 6.679 tỷ đồng, giá trị hợp lý của 52% vốn Vietcombank đã nắm giữ tương ứng khoảng 3.473 tỷ đồng .

So với giá trị ghi sổ 564 tỷ đồng (tại thời điểm cuối năm 2025), phần chênh lệch đạt khoảng 2.909 tỷ đồng , rất sát mức tăng 2.906 tỷ đồng của lãi thuần từ hoạt động khác trong quý II/2026.

Khoản lãi hơn 2.900 tỷ - chiếm 1/6 trên tổng lợi nhuận 17.400 tỷ của quý 2 - mang bản chất lợi nhuận kế toán, không phải doanh thu cho thuê văn phòng và cũng không đồng nghĩa Vietcombank thu về lượng tiền mặt tương ứng.

Công ty đứng sau tòa tháp lãi 256 tỷ đồng

Năm 2024, Vietcombank-Bonday-Benthanh đạt doanh thu 471,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 227,1 tỷ đồng.

Sang năm 2025, doanh thu tăng 3,1% lên 485,6 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 256 tỷ đồng, tăng gần 13%. Tỷ lệ diện tích cho thuê của tòa nhà đạt 94,1%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 320,36 tỷ đồng. So với mức định giá ước tính 6.679,35 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế tương đương khoảng 4,8% .

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Vietcombank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai 'đại gia' nào được chọn để dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới cho Thaiholdings và Vingroup?

Hai 'đại gia' nào được chọn để dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới cho Thaiholdings và Vingroup? Nổi bật

"Gà đẻ trứng vàng" sở hữu 7.000 ha đất của bầu Đức được cấp phép IPO

"Gà đẻ trứng vàng" sở hữu 7.000 ha đất của bầu Đức được cấp phép IPO Nổi bật

Công ty may có quỹ phúc lợi 174 tỷ đồng cho gần 1.700 nhân viên: Nhận trẻ từ 12 tháng tuổi, miễn học phí, hỗ trợ nửa tiền ăn

Công ty may có quỹ phúc lợi 174 tỷ đồng cho gần 1.700 nhân viên: Nhận trẻ từ 12 tháng tuổi, miễn học phí, hỗ trợ nửa tiền ăn

00:01 , 06/08/2026
Đúng sinh nhật ông Phạm Nhật Vượng: Siêu đô thị 10 tỷ USD lần đầu đạt 1 dấu mốc tầm cỡ thế giới ở Việt Nam

Đúng sinh nhật ông Phạm Nhật Vượng: Siêu đô thị 10 tỷ USD lần đầu đạt 1 dấu mốc tầm cỡ thế giới ở Việt Nam

21:51 , 05/08/2026
Không sa thải, vì sao doanh nghiệp đồng loạt cắt giảm nhân sự?

Không sa thải, vì sao doanh nghiệp đồng loạt cắt giảm nhân sự?

20:45 , 05/08/2026
Sasco bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Sasco bổ nhiệm Tổng Giám đốc

20:26 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên