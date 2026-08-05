Không sa thải, vì sao doanh nghiệp đồng loạt cắt giảm nhân sự?

Ngân hàng cắt giảm nhân sự rất mạnh

Bức tranh nhân sự của khối doanh nghiệp niêm yết trong nửa đầu năm cho thấy xu hướng tinh gọn bộ máy diễn ra trên diện rộng.

Theo báo cáo tài chính quý II, Ngân hàng Sacombank là đơn vị ghi nhận mức giảm nhân sự lớn nhất với 3.738 lao động chỉ trong 6 tháng đầu năm, đưa tổng số nhân viên còn 13.078 người.

Tiếp đó là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giảm hơn 2.300 lao động, còn hơn 8.470 người.

The PAN Group cũng cắt giảm 1.945 nhân sự, đưa quy mô lao động xuống còn hơn 8.400 người.

Ngân hàng VIB giảm 724 nhân viên, còn hơn 9.550 người vào cuối tháng 6. Eximbank giảm hơn 500 người, xuống còn hơn 5.630 nhân sự. ABBank giảm 460 lao động, còn gần 3.540 người.

Ngân hàng Sacombank cắt giảm nhân sự mạnh nhất trong khối ngân hàng 6 tháng đầu năm nay.

BIDV giảm 406 nhân viên so với cuối năm 2025, còn 28.867 người. MB giảm 228 người, còn 18.608 nhân sự; MSB giảm 212 người xuống còn 6.631 người, trong khi TPBank giảm 165 người và còn 7.794 lao động.

Như vậy, chỉ riêng nhóm thống kê đã có tới 7 ngân hàng nằm trong danh sách các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm.

Cuộc tái cấu trúc nhân lực

Trao đổi với PV Tiền Phong , TS. Châu Đình Linh - giảng viên Đại học Ngân hàng TPHCM - cho rằng việc tinh gọn bộ máy , tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động đang trở thành xu hướng tất yếu đối với ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Theo ông Linh, ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh từ mô hình truyền thống sang ngân hàng số, với việc ứng dụng ngày càng sâu rộng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và phân tích dữ liệu lớn. Điều này buộc ngân hàng phải tái cấu trúc nhiều vị trí công việc để phù hợp với mô hình hoạt động mới.

"Việc một số ngân hàng cắt giảm nhân sự không nên nhìn nhận là làn sóng sa thải mang tính tiêu cực mà là diễn biến theo xu hướng thị trường", ông Linh nói.

Theo vị chuyên gia, trong tương lai, các ngân hàng sẽ tập trung nhiều hơn vào những hoạt động tài chính có giá trị gia tăng cao, trong khi các nghiệp vụ đơn giản sẽ được tự động hóa hoặc chuyển giao cho các đơn vị chuyên trách thực hiện.

"Có thể số lượng nhân sự giảm, nhưng chất lượng nguồn nhân lực sẽ tăng lên. Đây không phải là cắt giảm cơ học mà là tái cơ cấu để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh", TS. Châu Đình Linh nhấn mạnh và dự báo trong vài năm tới AI sẽ tác động mạnh đến thị trường lao động ở nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, AI đã được nhiều ngân hàng ứng dụng trong xử lý công việc hành chính, thống kê, phân tích dữ liệu, xác thực thông tin khách hàng, tư vấn và đề xuất sản phẩm dịch vụ.

"Khi công nghệ tiếp tục hoàn thiện, nhiều vị trí mang tính lặp lại sẽ dần được thay thế, trong khi nhu cầu tuyển dụng sẽ chuyển sang các nhóm nhân sự có kỹ năng về dữ liệu, công nghệ, quản trị rủi ro, an ninh mạng và phát triển sản phẩm số" - ông Linh nói.

Theo TS. Linh, người lao động cần chủ động chuẩn hóa trình độ chuyên môn, cập nhật kỹ năng số và kiến thức công nghệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.