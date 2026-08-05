Đúng sinh nhật ông Phạm Nhật Vượng: Siêu đô thị 10 tỷ USD lần đầu đạt 1 dấu mốc tầm cỡ thế giới ở Việt Nam

Hôm nay (5/8), đúng sinh nhật của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) chính thức trao cho Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh theo Bộ chỉ số tùy chỉnh.

Thông qua đó, Vinhomes Green Paradise hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế về đô thị thông minh , khẳng định cam kết phát triển đô thị bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Theo WCCD, chứng nhận ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Vinhomes Green Paradise trong quá trình phát triển đô thị thông minh theo các chuẩn mực quốc tế. Theo WCCD, dự án này đang đạt được những bước tiến vượt bậc cả về thiết kế, quy hoạch và định hướng phát triển. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để dự án hướng tới Chứng nhận đầy đủ sau khi đi vào vận hành.

Trên thực tế, việc Vinhomes Green Paradise được WCCD trao Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 theo Bộ chỉ số tùy chỉnh là kết quả của quá trình đánh giá toàn diện do WCCD thực hiện trên cơ sở bộ khung chỉ số được xây dựng riêng cho các dự án phát triển mới.

Trên thực tế, bộ chỉ số này kế thừa những nguyên tắc cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 37122, một trong các chuẩn mực quốc tế uy tín nhất về đo lường và đánh giá hiệu quả phát triển đô thị thông minh.

Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha. Ảnh: VIC

Theo TS Patricia McCarney, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc WCCD và Giám đốc Standardized Urban Metrics (SUM), chứng nhận Tạm thời Custom ISO 37122 về Đô thị Thông minh của WCCD là sự ghi nhận đối với tầm nhìn dài hạn và cam kết của Vinhomes trong việc phát triển một mô hình đô thị thông minh, bền vững và có khả năng thích ứng trong tương lai.

Hiện nay, dự án đô thị Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ đã được trang bị một hệ thống dữ liệu nền tảng mạnh mẽ, tạo động lực cho quá trình phát triển. Đây là cơ sở để theo dõi, đánh giá hằng năm đối với các mục tiêu về quản trị đô thị thông minh, phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Điều này cũng tạo nên nền tảng quan trọng để dự án đạt Chứng nhận ISO 37122 đầy đủ khi chính thức đi vào vận hành.

Trong khi đó, theo ông Chulse Oh, Trưởng nhóm AX của Korea Management Association Consultants (KMAC), việc Vinhomes Green Paradise được WCCD trao Chứng nhận Tạm thời Custom ISO 37122 về Đô thị Thông minh đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Ông Chulse OhKMAC khẳng định, KMAC sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án trong quá trình phát triển các giải pháp và chiến lược triển khai đô thị thông minh, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí của mô hình đô thị thông minh toàn diện trong giai đoạn vận hành.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Vinhomes Green Paradise đã chính thức khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh với sự tham gia của WCCD, SUM và KMAC. Theo lộ trình được các bên thống nhất, Chứng nhận Tạm thời Tùy chỉnh chính là dấu mốc đầu tiên trong quá trình đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí của mô hình đô thị thông minh toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Siêu đô thị có tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Phối cảnh siêu dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: VIC

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise đã được khởi công xây dựng vào ngày 19/4/2025. Siêu đô thị này tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP HCM mới, với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha (trong đó có hơn 1.357 ha lấn biển). Tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án tới 121 km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự kiến, Vinhomes Green Paradise sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành "siêu đô thị biển - sinh thái - công nghệ" hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Đặc biệt, siêu dự án có tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour... Đồng thời, tại siêu dự án còn có mô hình mới lần đầu tiên ở Việt Nam là đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon.

Với tầm nhìn ESG++ tiên phong, siêu dự án Vinhomes Green Paradise đã trở thành Ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" do New7Wonders phát động.