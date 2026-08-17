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Máy bay Việt Nam gặp sự cố tại Đức: Phía sau câu lệnh 'Cúi xuống! Keep down!'

| | Doanh nghiệp

"Những tiếng hô vang lên trong khoang máy bay: "Cúi xuống! Keep down!". Một lần rồi nhiều lần. Tất cả hành khách đều tuân thủ. Tôi thấy trên chuyến bay này mọi người đều hành xử rất văn minh, biết giữ và cân bằng cảm xúc, tránh những điều tiêu cực. Tiếp viên đã được huấn luyện chuyên nghiệp" - hành khách Nguyễn Hồng chia sẻ về chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) về Hà Nội gặp sự cố ngày 15/8.

Sự bình tĩnh của tổ bay và hành khách

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Nguyễn Hồng (sinh sống ở Đức) cho biết gia đình chị đi chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines từ Munich về Hà Nội thăm quê hương. Không ai nghĩ hành trình trở về ấy lại trở thành một kỷ niệm đặc biệt.

“Khi máy bay bắt đầu hành trình, tôi đã nghĩ sao hôm nay máy bay lấy đà lâu hơn mọi lần. Sau đó máy bay cất cánh, tôi nghe thấy những tiếng động lạ. Khi lên cao, máy bay có một nhịp hụt và rung nhẹ”, chị Hồng kể lại.

Chuyến bay VN34 xả nhiên liệu (clip: NVCC).

Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, cơ trưởng thông báo với hành khách máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tổ bay sẽ thực hiện xả nhiên liệu, sau đó quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra và chỉ tiếp tục hành trình khi bảo đảm các điều kiện an toàn.

Thông báo ấy chắc chắn không phải là điều mà bất kỳ hành khách nào muốn nghe trên một chuyến bay. Tuy nhiên, theo chị Hồng, điều khiến chị và nhiều hành khách ấn tượng là cách tổ bay xử lý tình huống.

Chị Hồng kể lại, khoảng 10 phút sau thông báo của cơ trưởng, các tiếp viên bắt đầu phát nước uống cho hành khách. Họ vẫn giữ giọng nói bình tĩnh, trả lời thống nhất khi hành khách hỏi về sự cố.

“Máy bay gặp sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn. Chúng ta quay lại sân bay để kiểm tra, bảo đảm an toàn rồi mới tiếp tục hành trình”, các tiếp viên giải thích và yêu cầu hành khách đọc kỹ hướng dẫn an toàn. Những nội dung tưởng như quen thuộc trên mỗi chuyến bay bỗng trở nên đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh ấy.

Máy bay Việt Nam gặp sự cố tại Đức: Phía sau câu lệnh 'Cúi xuống! Keep down!'- Ảnh 1.

Chuyến bay VN 34 hạ cánh an toàn tại Munich (ảnh: NVCC).

Theo chị Hồng, các tiếp viên lần lượt hướng dẫn vị trí cửa thoát hiểm gần nhất, cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp, tư thế cần thực hiện khi máy bay tiếp đất, cách cúi người và dùng hai tay bảo vệ đầu.

"Những tiếng hô vang lên trong khoang máy bay: "Cúi xuống! Keep down!". Một lần rồi nhiều lần. Tất cả hành khách đều tuân thủ. Tôi thấy trên chuyến bay này mọi người đều hành xử rất văn minh, biết giữ và cân bằng cảm xúc, tránh những điều tiêu cực. Tiếp viên đã được huấn luyện chuyên nghiệp", chị Hồng chia sẻ.

Hành trình trở về và lời cảm ơn sau sự cố

Sau khi quay trở lại Munich, hành khách được hỗ trợ các phương án để tiếp tục hành trình. Hãng hàng không bố trí khách sạn, phiếu ăn và hỗ trợ hành khách trong thời gian chờ đợi.

Máy bay Việt Nam gặp sự cố tại Đức: Phía sau câu lệnh 'Cúi xuống! Keep down!'- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Hồng (sinh sống ở Đức) gửi lời cảm ơn tổ bay VN34 vì đã đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách trong đó có gia đình chị.

Gia đình chị Hồng sau đó tiếp tục hành trình. Chị cho biết, gia đình chị bay lúc 14h35 ngày 16/8 theo giờ Đức và hạ cánh lúc 13h55 ngày 17/8 theo giờ Việt Nam, trong đó có khoảng 5 giờ quá cảnh tại Bangkok,Thái Lan.

Hành trình kéo dài hơn dự kiến, nhưng chị Hồng cho biết điều quan trọng nhất vẫn là tất cả trở về an toàn.

"Gia đình mình xin được gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới cơ trưởng, cơ phó, toàn bộ tổ bay và tổ tiếp viên của VN34. Cảm ơn các anh chị vì đã cố gắng giữ bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các bước cần thiết để đưa máy bay quay trở lại sân bay và liên tục hướng dẫn, trấn an hành khách", chị Hồng chia sẻ.

Chuyến bay VN34 dự kiến thực hiện hành trình từ Cảng hàng không quốc tế Munich đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Máy bay cất cánh lúc 11h57 (giờ UTC), tức 13h57 giờ Đức và 18h57 giờ Việt Nam. Sau khi cất cánh, tổ lái nhận được cảnh báo liên quan đến việc tàu bay có khả năng bị va quệt phần đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp.

Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại Cảng hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật. Tổ bay đã phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất, đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn. Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá và điều tra sự cố. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

Từ Khóa:
Vietnam Airlines

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