CEO tập đoàn doanh thu 5,8 tỷ EUR chỉ cách tiết kiệm 50–60% điện từ chiếu sáng

Tại Signify Innovation Day 2026 diễn ra ngày 20/8 tại TP.HCM, ông Jitender Khurana cho biết mức tiêu thụ năng lượng của các công trình toàn cầu đã tăng 11% kể từ năm 2015, trong khi lượng phát thải tăng 6%, theo báo cáo UNEP/GlobalABC 2025–2026.

Theo ông, một trong những cách đơn giản để giảm tiêu thụ năng lượng là nâng cấp hệ thống chiếu sáng. Khi chuyển từ hệ thống truyền thống sang LED, mức điện năng sử dụng thường có thể giảm khoảng 50–60%.

Bước tiếp theo là kết hợp đèn với cảm biến và công nghệ IoT. Hệ thống có thể nhận biết sự hiện diện của người dùng, lượng ánh sáng tự nhiên và nhu cầu thực tế để tự điều chỉnh, thay vì duy trì toàn bộ hệ thống ở một mức sáng cố định.

Các điểm đèn cũng có thể tích hợp cảm biến và thu thập dữ liệu, sau đó kết nối với hệ thống quản lý tòa nhà, điều hòa không khí hoặc quản lý phòng họp. Ông Khurana cho rằng mạng lưới chiếu sáng có thể trở thành một phần của “xương sống số” trong các công trình thông minh.

Ở góc độ rộng hơn, khoảng 70% số tòa nhà hiện nay được dự báo vẫn còn tồn tại vào năm 2050. Vì vậy, việc giảm tiêu thụ năng lượng không chỉ nằm ở các công trình mới mà còn phụ thuộc vào quá trình cải tạo, nâng cấp những tòa nhà đang vận hành. Ông cũng cho biết chiếu sáng đóng góp khoảng 2–5% lượng phát thải toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Raissa Anais Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, cho rằng phát triển bền vững đang dần chuyển từ một yêu cầu tuân thủ thành bài toán cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo bà, câu hỏi hiện nay không còn chỉ là doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn xanh như thế nào, mà là có thể biến các tiêu chuẩn này thành lợi thế kinh doanh ra sao.

Bà nhấn mạnh, khi các giải pháp bền vững giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả vận hành hoặc đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, chúng không còn đơn thuần là một khoản chi phí mà trở thành một phần trong chiến lược kinh doanh. Doanh nghiệp vì vậy cần chủ động tham gia quá trình chuyển đổi xanh thay vì chờ các yêu cầu mới từ thị trường hay cơ quan quản lý.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, cho biết tiết kiệm năng lượng không chỉ phục vụ mục tiêu giảm phát thải mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh năng lượng khi nhu cầu điện tiếp tục tăng cùng tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Dũng, Việt Nam đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 8–10% tổng tiêu thụ năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường. Cùng với việc tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo và giảm phát thải từ hoạt động năng lượng, việc nâng hiệu suất của thiết bị, nhà máy và công trình sẽ là một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh.