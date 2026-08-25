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Một cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng hơn 200 tỷ trong phiên 25/8

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Một cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng hơn 200 tỷ trong phiên 25/8

Tự doanh CTCK bán ròng 396 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường duy trì đà tăng điểm trong phiên 25/8 với mức độ phân hóa cao. Chỉ số chính sau đó chịu áp lực điều chỉnh. Kết phiên, VN-Index còn tăng 2,63 điểm (+0,15%) lên mức 1.791,41 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm cộng khi mua ròng 328 tỷ trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 396 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại GMD với giá trị 139 tỷ đồng, tiếp theo là VPI (19 tỷ đồng), VIX (15 tỷ đồng), SHB và VGC cùng đạt 6 tỷ đồng, REE (4 tỷ đồng), trong khi EIB, CII, VTP và DBC cùng được mua ròng 3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, LPB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 208 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (43 tỷ đồng), HPG (37 tỷ đồng), VIC (33 tỷ đồng), ACB và FPT cùng bị bán ròng 27 tỷ đồng, MCH (24 tỷ đồng), VPB (22 tỷ đồng), MSN (20 tỷ đồng) và VHM (17 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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