Cổ đông mua IPO Điện Máy Xanh gần hết lãi

Cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh vừa giảm phiên thứ 4 liên tiếp qua đó lùi về mức 77.500 đồng/cp, thấp nhất kể từ lên sàn ngày 6/8. So với giá IPO, thị giá DMX hiện thấp hơn khoảng 3%. Tuy nhiên, đây là giá đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức.

Tính cả cổ tức tiền mặt 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu (danh sách đăng ký cuối cùng chốt ngày 19//8, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/8), cổ đông mua DMX từ đợt IPO và nắm giữ đến hiện tại còn lãi đôi chút (chưa tính thuế).

DMX là một trong những thương vụ IPO được chờ đợi nhất năm 2026. Doanh nghiệp đã chào bán thành công 166 triệu cổ phiếu (93% tổng số lượng chào bán) với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng số tiền thu về khoảng 13.300 tỷ đồng.

DMX sau đó chào sàn ấn tượng với nhiều phiên tăng mạnh. Cổ phiếu này tăng hơn 11% chỉ sau vài phiên qua đó leo lên mức 90.000 đồng/cp (giá sau điều chỉnh còn 86.000 đồng/cp). Tuy nhiên, trong 9 phiên gần nhất, DMX chỉ có 1 phiên tăng giá duy nhất.

Cổ phiếu DMX quay đầu giảm mạnh có thể xuất phát từ áp lực chốt lời trong khi tình hình kinh doanh cả doanh nghiệp vẫn tăng trưởng cao.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 75.474 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành tới 62% kế hoạch cả năm. Ban lãnh đạo DMX bày tỏ sự tự tin rằng lợi nhuận sau thuế năm 2026 có thể vượt mức kế hoạch 7.350 tỷ đồng, hướng tới ngưỡng trên 10.000 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng nửa cuối năm được kỳ vọng đến từ nhu cầu thiết bị mùa mưa và mùa lạnh, sự kiện ra mắt iPhone 18, mùa khai giảng cùng cao điểm mua sắm cuối năm. Bên cạnh đó, đà mở rộng của chuỗi Erablue tại Indonesia cùng các chiến dịch trên Super App và mảng tài chính tiêu dùng cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.

Về chính sách cổ tức, DMX đã cam kết dành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm để chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong lộ trình 12 tháng sau niêm yết, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và chi trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu sau ĐHĐCĐ tháng 4/2027, đưa tổng mức cổ tức tiền mặt lên 8.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, kế hoạch thưởng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn với tỷ lệ dự kiến 1:1 cũng đang được xem xét.