Các đại gia 'lấn sân' ngân hàng

Tuần này, có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 23 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 1%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Liên tục gom cổ phiếu ngân hàng

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua hơn 118 triệu cổ phiếu MBB trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB), tương ứng số tiền dự kiến hơn 1.184 tỷ đồng.

Viettel muốn duy trì vị thế là một trong những cổ đông lớn nhất của MB. Ảnh: MBB.

Hiện, Viettel đang nắm giữ hơn 1,184 tỷ cổ phần MBB, tương đương khoảng 14,7% vốn điều lệ MB. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, Viettel được mua thêm 118.424.000 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu MBB thuộc sở hữu của Viettel sẽ tăng lên khoảng 1,303 tỷ đơn vị và duy trì vị thế là một trong những cổ đông lớn nhất của ngân hàng. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 25/8 - 7/9/2026.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB), Công ty CP ROX Living - tổ chức có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa (thành viên Hội đồng quản trị MSB) đã đăng ký mua 100 triệu cổ phiếu MSB trong giai đoạn 29/5 - 8/6 với mục đích đầu tư. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại MSB sẽ tăng lên khoảng 4,2% vốn điều lệ ngân hàng.

Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký, Công ty CP ROX Living chỉ mua được hơn 18 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, Rox Living nâng lượng nắm giữ tại MSB lên 1,58% vốn điều lệ, tương đương hơn 49 triệu cổ phần.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) công bố thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là bà Nguyễn Thiên Hương Jenny và người có liên quan. Cụ thể, vào ngày 12/6, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái bà Ngô Thu Thuý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Âu Lạc (mã chứng khoán: ALC) mua thêm gần 16 triệu cổ phiếu ACB, nâng lượng nắm giữ lên hơn 151 triệu cổ phần, tương ứng 2,95% vốn điều lệ ACB.

Cùng với phần sở hữu của người có liên quan hơn 341 triệu cổ phiếu, tổng lượng cổ phiếu ACB mà nhóm cổ đông này nắm giữ tăng lên hơn 492 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng lên 9,59% vốn điều lệ.

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp nắm khoảng 9,86% vốn LPBank. Ảnh: LPB.

Theo danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn được Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) cập nhật ngày 23/6, LPB có thêm một cổ đông mới, sở hữu hơn 146 triệu cổ phần, tương đương 4,894% vốn. Giá trị giao dịch không được các bên tiết lộ.

Cuộc chơi của các "ông lớn"

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) cùng LPBank xác nhận, cổ đông mới là tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIC. Ông Vượng thực hiện thương vụ này với mục đích đầu tư tài chính cá nhân do còn tiền nhàn rỗi, không có ý định tham gia vào lĩnh vực ngân hàng.

Đến ngày 27/7, LPB cập nhật đã có thêm một cổ đông cá nhân tên Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng - sở hữu hơn 148 triệu cổ phần, tương đương 4,97% vốn điều lệ.

Như vậy, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp nắm khoảng 9,86% vốn LPBank, tương đương gần 296 triệu cổ phần. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai vợ chồng Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup cùng xuất hiện trong danh sách cổ đông của một ngân hàng niêm yết.

Công ty CP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương đã mua 10 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Sau giao dịch, Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương tăng sở hữu lên mức 96,55 triệu cổ phần, chiếm 10,25% vốn điều lệ KBC.

Tổ chức liên quan ông Đặng Thành Tâm liên tục mua vào cổ phiếu KBC. Ảnh: KBC.

Đáng chú ý, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC cũng là Giám đốc và cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương. Con gái ông Đặng Thành Tâm là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là thành viên Hội đồng quản trị KBC và thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương.

Trước đó, một tổ chức khác cũng liên quan đến ông Đặng Thành Tâm là Công ty CP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo cũng mua 10 triệu cổ phiếu KBC. Sau giao dịch, Vinatex - Tân Tạo tăng sở hữu lên 49,2 triệu cổ phần KBC, tương đương 5,22% vốn.

Ông Đặng Thành Tâm giữ chức Tổng giám đốc tại Vinatex - Tân Tạo, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex - Tân Tạo. Hiện, ông Đặng Thành Tâm đang sở hữu 52,11 triệu cổ phần, chiếm 5,5% vốn điều lệ của Kinh Bắc. Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sở hữu 13,33 triệu cổ phần, chiếm 1,46% vốn KBC.