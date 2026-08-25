Công ty nuôi lợn có "biến"

Cổ phiếu DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam bất ngờ trở thành tâm điểm thị trường trong phiên 25/8 khi tăng kịch trần 6,93% lên 17.750 đồng/cp ngay đầu phiên chiều. Khối lượng giao dịch xấp xỉ 8 triệu đơn vị, đột biến so với những phiên gần đây và cao nhất trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây.

Đà tăng mạnh đưa DBC vượt khỏi vùng giá đi ngang dưới ngưỡng 17.000 đồng/cp kéo dài trong phần lớn tháng 8. %. Với hơn 431 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa Dabaco đạt khoảng 7.650 tỷ đồng.

Một yếu tố khác diễn ra song song là giá heo hơi trong nước đang có dấu hiệu phục hồi sau nhịp giảm kéo dài từ cuối tháng 7. Ngày 25/8, giá heo hơi tiếp tục tăng tại nhiều địa phương, trong đó miền Bắc lên khoảng 59.000–60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Miền Trung và miền Nam phổ biến quanh 57.000–58.000 đồng/kg.

Đây là 1 tín hiệu tích cực đối với Dabaco sau nửa đầu năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn vì giá heo có phần duy giảm. Quý 2/2026, doanh thu thuần đạt gần 4.253 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 21,5% xuống 15,4%. Lợi nhuận sau thuế theo đó chỉ đạt hơn 289 tỷ đồng, giảm 43% so với quý 2 năm trước. Doanh nghiệp cho biết dù hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gà và dầu thực vật cải thiện, giá heo hơi thấp hơn cùng kỳ khiến hiệu quả của mảng chăn nuôi suy giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dabaco đạt hơn 8.377 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 663 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ năm trước qua đó hoàn thành khoảng 59,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026 (1.117 tỷ đồng).

Ở diễn biến liên quan, trong kỳ rà soát của FTSE Russell, cổ phiếu Dabaco nằm trong nhóm 90 mã Việt Nam được bổ sung vào FTSE Global Micro Cap Index, thuộc hệ thống FTSE Global Equity Index Series (GEIS). Các thay đổi trong kỳ rà soát tháng 9/2026 dự kiến có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa ngày 18/9 và chính thức áp dụng từ ngày 21/9.