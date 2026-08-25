Doanh nghiệp trăm năm tuổi trên sàn chứng khoán "chơi lớn" trả gần 700 tỷ tiền cổ tức

HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã: BHN) vừa công bố Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 và năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 16/9, ngày giao dịch không hưởng quyền 15/9. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10.

Cụ thể, Habeco dự kiến trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13,2%, mỗi cổ phiếu được nhận về 1.320 đồng/cp, và cổ tức năm 2025 ở mức 15,2%, mỗi cổ phiếu được nhận 1.520 đồng/cp.

Tổng tỷ lệ chi trả cho cả 2 năm là 28,4%, tương đương 2.840 đồng/cp. Habeco sẽ cần chi trả số tiền khoảng 658 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.835 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 296 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 50% so với quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Habeco ghi nhận doanh thu thuần 4.765 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 311 tỷ đồng, tăng tương ứng khoảng 25% và 73% so với cùng kỳ.

Theo tìm hiểu, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN) thành lập năm 1890, tiền thân là nhà máy Bia Hommel được người Pháp xây dựng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bia, rượu, nước giải khát. Thị trường tiêu thụ của BHN hiện tại chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Habeco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt khoảng 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức thận trọng 212,6 tỷ đồng trong bối cảnh chi phí tăng cao và sức mua giảm. Sau 6 tháng, Habeco đã thực hiện khoảng 61% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.