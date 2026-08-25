DatVietVAC trước điểm rơi lợi nhuận: Chuỗi IP, concert đồng loạt tăng tốc

Từ quy luật 3/7 đến điểm rơi lợi nhuận

Trong ngành truyền thông – giải trí, kết quả kinh doanh giữa hai nửa năm hiếm khi phân bổ đều theo tỷ lệ 50-50. Tại Roadshow IPO DatVietVAC, đại diện doanh nghiệp gọi đặc điểm này là "quy luật 3/7": nửa đầu năm thường chỉ đóng góp khoảng một phần ba kết quả, trong khi phần lớn doanh thu và lợi nhuận tập trung vào sáu tháng cuối năm.

Nguyên nhân trước hết đến từ chu kỳ giải ngân ngân sách marketing của các doanh nghiệp lớn, thường tăng tốc trong nửa cuối năm, khi thị trường bước vào chuỗi cao điểm tiêu dùng. Đây cũng là thời điểm các nhãn hàng đẩy mạnh quảng cáo, tài trợ và các hoạt động kích cầu.

Lịch sản xuất và phát sóng của các doanh nghiệp truyền thông – giải trí vì thế cũng thường được tổ chức theo điểm rơi này.

Phần lớn các chương trình và concert của DatVietVAC diễn ra vào nửa cuối 2026

Với DatVietVAC, phần lớn tài sản nội dung chủ lực của năm 2026 mới thực sự bước vào chu kỳ khai thác từ quý III. Tinh Hà "Say Hi" lên sóng từ tháng 7 và nhanh chóng dẫn đầu các BXH âm nhạc và thảo luận; 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 khởi chiếu từ 30/08 trong khi The Masked Singer Mùa 3 được bố trí vào tháng 10/2026. Ở mảng sự kiện trực tiếp, doanh nghiệp dự kiến tổ chức 8 concert lớn trong năm nhưng chỉ 2 concert diễn ra trong sáu tháng đầu năm; 6 concert còn lại tập trung vào nửa cuối năm.

Trong đó, ngày 13/9, doanh nghiệp tổ chức "Say Hi" PlayHits – Live Concert tại Khu đô thị Vạn Phúc City, tiếp đó là concert của Tinh Hà "Say Hi" vào ngày 17/10, cũng tại địa điểm này.

Theo kế hoạch doanh nghiệp công bố, từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027, mỗi tháng sẽ có ít nhất một concert, tạo thành chuỗi sự kiện giải trí bùng nổ trong giai đoạn cuối năm 2026.

Hay nói cách khác, nửa cuối năm là mùa vụ giải ngân sách marketing của khách hàng tăng mạnh và nguồn cung chương trình, IP, concert của DatVietVAC cũng bước vào cao điểm.

Đây là bối cảnh cần đặt trước khi nhìn vào kết quả sáu tháng đầu năm 2026. DatVietVAC hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận sau sáu tháng. So với cùng kỳ, các tỷ lệ tương ứng cũng chỉ ở mức 46% và 34%. Vậy phần doanh thu và lợi nhuận còn lại của DatVietVAC đã có cơ sở thực thi đến đâu?

DatVietVAC cho biết, đã thu xếp khoảng 85% mục tiêu tài trợ cho các chương trình lớn trong năm. Với 6 concert còn lại, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu tài trợ đạt khoảng 60%. Theo ban lãnh đạo, tài trợ concert thường được hoàn tất sát ngày biểu diễn, do đó tỷ lệ này còn có thể tiếp tục tăng khi từng sự kiện bước vào giai đoạn triển khai.

Những con số này quan trọng bởi tài trợ là một trong những nguồn thu hình thành trước khi chương trình/sản phẩm được phát sóng hoặc sự kiện được tổ chức.

Nói cách khác, một phần hoạt động kinh doanh của nửa cuối năm không còn hoàn toàn nằm ở trạng thái kỳ vọng. Các động lực kinh doanh chủ chốt cho nửa cuối năm đã hiện hữu, từ tiến độ triển khai các IP và concert lớn đến tỷ lệ tài trợ đã được chốt ở mức cao. Đó là cơ sở để ban lãnh đạo DatVietVAC tự tin mục tiêu cả năm khoảng 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cơ hội nằm ngay trong chính các IP đang được khai thác: tạo tiền không chỉ trong thời điểm phát sóng

Khi một chương trình tạo lượng người xem lớn, âm nhạc được nghe rộng rãi, concert đạt tỷ lệ lấp đầy cao và cộng đồng người hâm mộ tiếp tục mở rộng, doanh thu có thể tăng thêm ở nhiều lớp gồm tài trợ, vé, bản quyền, quản lý, thương mại hoá nghệ sĩ âm nhạc, bản quyền và các sản phẩm gắn với IP.

Qua đó, kết quả từ các IP chủ lực trong nửa cuối năm của DatVietVAC có thể tạo ra chênh lệch đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Theo đại diện DatVietVAC, doanh thu bản quyền âm nhạc, khai thác lại nội dung và các hợp tác sử dụng thương hiệu có tính lặp lại cao hơn doanh thu sản xuất chương trình hoặc concert. Khi khán giả tiếp tục nghe nhạc, xem lại nội dung hoặc các nhãn hàng tiếp tục khai thác tài sản thương hiệu, doanh thu có thể tiếp tục quay lại trong nhiều năm.

DatVietVAC ước tính khoảng 75% doanh thu đến từ các nguồn có tính lặp lại và ổn định tương đối, bao gồm khai thác nghệ sĩ, IP, vận hành kênh và dịch vụ truyền thông cho các khách hàng lâu năm.

Theo thông tin ban lãnh đạo DatVietVAC công bố tại Roadshow, doanh nghiệp đã ký hợp đồng phân phối âm nhạc độc quyền với Sony Music với tổng giá trị hơn 1 triệu USD, hợp đồng nhượng quyền hình ảnh Tinh Hà "Say Hi" với hãng nước hoa trị giá hơn 500 ngàn USD…

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hợp đồng phân phối âm nhạc có giá trị kỷ lục mà còn ở khả năng thương mại hóa sản phẩm âm nhạc chưa phát hành. Và đây là các hoạt động có chất lượng lợi nhuận rất cao, với 80% đến 100% doanh thu chuyển hoá thành lợi nhuận.

Tinh Hà "Say Hi" của DatVietVAC tạo ra lượng tương tác lớn trong nửa đầu năm 2026 và duy trì sức nóng của thương hiệu " Say Hi " trên thị trường chương trình giải trí.

DatVietVAC cũng dự kiến tiếp tục đưa IP "Say Hi" tới Las Vegas vào tháng 11/2026. Theo mô hình được doanh nghiệp chia sẻ, đối tác địa phương đảm nhiệm phần lớn việc tổ chức, còn DatVietVAC khai thác giá trị thông qua quyền sử dụng IP và cơ chế chia sẻ doanh thu.

Ngoài các chương trình và concert đã lên lịch, ban lãnh đạo còn đề cập tới những cơ hội bổ sung từ các dự án kết hợp giải trí với quảng bá văn hóa, du lịch và hợp tác với khu vực công hoặc đối tác tư nhân. Đ ây sẽ là nguồn doanh thu mới với cơ hội mở khóa 500-800 tỷ đồng doanh thu mỗi năm nếu được thực hiện bài bản, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế cộng hưởng rất lớn cho phát triển du lịch địa phương.

Trước đó, DatVietVAC trở thành Đối tác Chiến lược Sản xuất & Truyền thông của tỉnh Gia Lai trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026. Tổ chức thành công sự kiện đầu tiên Mega concert Vũ trụ "Say Hi" vào tháng 3/2026, ghi nhận 54 tỷ đồng doanh thu.

Theo ước tính được đưa ra tại Roadshow, các cơ hội này được triển khai thuận lợi, doanh nghiệp có thể ghi nhận thêm khoảng 60-150 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương mức tăng từ 15-35% lợi nhuận sau thuế so với kịch bản tăng trưởng cơ sở.

DatVietVAC định hướng tăng số lượng hoạt động trực tiếp diễn ra quanh năm, đồng thời mở rộng những nguồn doanh thu để giảm sự phụ thuộc vào lịch phát sóng như khai thác nghệ sĩ, âm nhạc số, bản quyền IP và các định hướng kinh doanh trực tiếp tới người tiêu dùng.

Theo kế hoạch dài hạn được ban lãnh đạo trình bày, tỷ trọng doanh thu trực tiếp tới người tiêu dùng được kỳ vọng tăng từ khoảng 15% hiện tại lên 20-30% tổng doanh thu vào năm 2030. DatVietVAC cũng đặt mục tiêu tiếp tục dịch chuyển cơ cấu sang những mảng có biên lợi nhuận cao hơn, qua đó nâng biên lợi nhuận sau thuế từ khoảng 12% lên 16%.