Ông Tô Hải mua xong 31 triệu cổ phiếu Vietcap, nâng tổng giá trị nắm giữ lên 4.600 tỷ đồng

Ông Tô Hải – Thành viên HĐQT Chứng khoán Vietcap (mã VCI) vừa thông báo đã hoàn tất mua vào 31,05 triệu cổ phiếu VCI với mục đích nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện qua phương thức thoả thuận từ ngày 4/8/2026 đến 24/8/2026.

Sau giao dịch, ông Tô Hải đã nâng sở hữu từ 174,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,13%) lên hơn 205,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ17,84%), tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại Vietcap.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VCI hiện đang dừng ở mức 22.400 đồng/cp, tăng 21% sau gần 1 tháng. Tạm tính tại mức thị giá này, số cổ phiếu trong tay ông Tô Hải có giá trị lên đến 4.600 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động quý 2 của Vietcap đạt 1.176 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng 36% so với cùng kỳ, lên mức 251 tỷ đồng.

Theo giải trình, trong quý 2/2026, Vietcap tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu thị trường môi giới khi xếp thứ 4 về thị phần môi giới trên HoSE, với tỷ lệ 7%. Đối với phân khúc khách hàng tổ chức, công ty vẫn giữ vị trí số một với hơn 28% thị phần, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu môi giới ở cả nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức.

Ở mảng cho vay ký quỹ, Vietcap cho biết tiếp tục theo đuổi chính sách quản trị rủi ro thận trọng khi tỷ lệ dư nợ margin trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 0,97 lần, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối đa 2 lần theo quy định. Tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 16.646 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Vietcap đạt 2.582 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 675 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 591 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 23%. Với kết quả đạt được, CTCK này đã hoàn thành khoảng 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm.