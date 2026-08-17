VietCap đầu tư hơn 389 tỷ đồng vào Hadasa Holdings của bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Mới đây, CTCP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tổng doanh thu hơn 2.603 tỷ đồng, tăng 28% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 675 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Vietcap báo lãi ròng hơn 591 tỷ đồng, tăng 24%.

Năm 2026, Vietcap lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 6.525 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 40% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietcap tăng 10% so với đầu năm, lên mức hơn 39.727 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay ghi nhận gần 17.146 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản; tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) hơn 14.047 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản.

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Đáng chú ý, Vietcap xuất hiện khoản đầu tư hơn 389 tỷ đồng vào CTCP Hadasa Holdings- doanh nghiệp thuộc sự kiểm soát của người có liên quan đến Vietcap, trong khi tại thời điểm đầu năm không ghi nhận khoản này.

Hadasa Holdings được giới thiệu là đơn vị sở hữu và điều hành các Thương hiệu F&B như D1 Concepts (Chuỗi Nhà hàng Quảng Đông - San Fu Lou, Nhà hàng Việt Nam - Dì Mai, Nhà hàng Nhật - Sorae, Nhà hàng Âu - Sens Dine & Wine), Chuỗi thương hiệu đồ uống KATINAT, Phê La, Si Mer.

Theo tìm hiểu, CTCP Hadasa Holdings được thành lập từ ngày 11/10/2024, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán). Trụ sở chính đặt tại 110-112-114 Trần Nguyên Đán, phường Gia Định, TP.HCM.

Hadasa Holdings có vốn điều lệ ban đầu ở mức hơn 619 tỷ đồng, trong đó bà Trương Nguyễn Thiên Kim là vợ ông Tô Hải- Thành viên HĐQT của Vietcap nắm giữ 99,984% vốn. Hai cổ đông còn lại gồm Phạm Ngọc Lê và Nguyễn Thị Tường Nga, nắm giữ 0,008% vốn mỗi người.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim (sinh năm 1976), nguyên quán Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Bà tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính, Lưu chuyển tiền tệ và Tín dụng, cử ngân ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Kim là một nữ doanh nhân đình đám trong ngành F&B khi đứng sau chuỗi thương hiệu đồ uống và nhà hàng nổi tiếng.

Cụ thể, bà Thiên Kim là cổ đông nắm đến 84,21% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Café Katinat (chủ thương hiệu đồ uống Katinat); 51% vốn tại CTCP Phê La (đơn vị quản lý, điều hành chuỗi Phê La).

Bên cạnh đó, bà Thiên Kim còn là Tổng giám đốc CTCP D1 Concepts. Công ty này có tên ban đầu là CTCP Lim Lai thành lập năm 2012, người sáng lập là ông Trịnh Lai. Đến năm 2016, Lim Lai đổi tên thành Capella D1 – được giới thiệu là thành viên của Capella Holdings.

Tháng 10/2020, Capella D1 đổi tên thành D1 Concepts như hiện tại. Doanh nghiệp này sở hữu các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng như Chuỗi nhà hàng San Fu Lou - Cantonese Kitchen, Sorae Sushi Sake & Lounge, Dì Mai,...

Ngoài ra, bà Trương Nguyễn Thiên Kim còn là Thành viên HĐQT CTCP Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP, sàn UPCoM) - nơi chồng bà đang giữ chức Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT độc lập tại CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (MCK: BTT, sàn HoSE); Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Bến xe Miền Tây (MCK: WCS, sàn HNX).

Quay trở lại với Hadasa Holdings, doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức gần 619,9 tỷ đồng vào ngày 26/3/2025. Người đại diện theo pháp luật tại thời điểm này là bà Nguyễn Thị Tường Nga- Tổng Giám đốc.

Cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 12/8/2026, bà Lê Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Hadasa Holdings.