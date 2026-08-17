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Thêm một công ty chứng khoán lên kế hoạch IPO

| | Thị trường chứng khoán

Cổ đông Chứng khoán Capital vừa thông qua kế hoạch IPO tối đa 12 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên 420 tỷ đồng và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE.

CTCP Chứng khoán Capital (CapitalSC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với nội dung trọng tâm là kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, công ty lên kế hoạch IPO tối đa 12 triệu cổ phiếu, tương ứng 40% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được xác định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu của công ty theo BCTC quý gần nhất được công ty công bố thông tin.

Thêm một công ty chứng khoán lên kế hoạch IPO - Ảnh 1.

Ảnh: Chứng khoán Capital

Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết không phải là cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo "Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết" nêu trên) sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Số vốn huy động được từ đợt chào bán dự kiến dùng 50% đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán và còn lại 50%, công ty sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Nếu hoàn thành đợt IPO, Chứng khoán Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch IPO, Chứng khoán Capital cũng thông qua việc toàn bộ cổ phiếu của công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung trên VSDC, đăng ký niêm yết trên HoSE sau khi kết thúc đợt chào bán. Trong trường hợp không đáp ứng điều kiện giao dịch trên HoSE, cổ phiếu sẽ giao dịch trên UPCoM.

Đại hội cũng thông qua huỷ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu năm. Đồng thời, huỷ nội dung về phương án mua bất động sản để sử dụng làm chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Chứng khoán Capital.

Chứng khoán Capital tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Trong đó, công ty thực hiện tái cấu trúc toàn diện, thay đổi định hướng kinh doanh năm 2025, đồng thời chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán Capital.

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

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