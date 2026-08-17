Giá vàng bạc hôm nay 17/8 bùng nổ: Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, SJC điều chỉnh mạnh

Thị trường vàng phiên đầu tuần (17/8) chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt. Giá vàng miếng SJC chính thức lập kỷ lục mới khi tiến sát mốc 145 triệu đồng/lượng. Bên cạnh vàng, thị trường bạc cũng sôi động không kém với đà đi lên rõ nét.

SJC bật tăng mạnh, chênh lệch mua - bán ở mức nào?

So với chốt phiên cuối tuần qua (16/8), giá vàng trong nước đã tăng thêm khoảng 0,8 - 1,5 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu và sản phẩm.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết chiều mua vào đạt 141,8 triệu đồng/lượng và chiều bán ra đạt 144,8 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 17/8 tăng mạnh.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, cập nhật lúc 08:30 sáng nay, giá vàng điều chỉnh tăng mạnh ở tất cả các mặt hàng: Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Kim Gia Bảo Gift 24K: Mua vào ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 150,3 triệu đồng/lượng.

Kim Gia Bảo 24K & Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Niêm yết mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 145,3 triệu đồng/lượng.﻿

Chênh lệch mua - bán của vàng dao động từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Đáng chú ý, các dòng vàng miếng nhỏ hơn như SJC 5 chỉ có giá bán ra là 144,82 triệu đồng/lượng, loại 0,5 chỉ đến 2 chỉ chạm mốc 144,83 triệu đồng/lượng.

Tại tập đoàn DOJI, bảng giá vàng cập nhật lúc 09h47 cho thấy giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, sản phẩm Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim Tự Do được niêm yết mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC tại các nhà vàng lớn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đối với nhẫn tròn DOJI, mức chênh lệch lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sáng nay 17/8, giá vàng thế giới giao dịch tại mốc 4.394,08 USD/ounce, tăng 17,92 USD/ounce (tương đương mức tăng +0,41%) so với giá mở cửa.

Theo tỷ giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank (mua vào 24.580 VND/USD, bán ra 24.860 VND/USD), giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 131,5 - 132 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí gia công).

Hiện tại, giá vàng miếng SJC bán ra trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 12,8 - 13,3 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi, bạc miếng đồng loạt tăng nóng

Song hành cùng đà bùng nổ của kim loại quý vàng, giá bạc hôm nay (17/8) tại thị trường trong nước cũng ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trên toàn hệ thống phân phối.

Tại thương hiệu Phú Quý, giá bạc niêm yết chi tiết như sau:

Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg): Giá mua vào đạt 61,786 triệu đồng/kg và giá bán ra đạt 63,706 triệu đồng/kg.

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng: Mua vào ở mức 2,317 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,389 triệu đồng/lượng (tăng mạnh so với các phiên giao dịch trước đó).

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,317 triệu đồng/lượng, bán ra 2,726 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá bạc hôm nay 17/8.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm Bạc thỏi 1 kg ghi nhận giá mua vào ở mức 62,294 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 64,214 triệu đồng/kg (tăng tới 1,414 triệu đồng/kg so với phiên trước).

Các loại Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng có giá bán ra dao động quanh mức 2,408 triệu đồng/lượng.﻿

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc cập nhật sáng nay cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao: Bạc DOJI 999.9 (1 lượng): Mua vào ở mức 2,312 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 2,389 triệu đồng/lượng.

Bạc DOJI 999.9 (5 lượng): Mua vào ở mức 11,56 triệu đồng, bán ra ở mức 11,945 triệu đồng.

Bạc 999 (dạng miếng/thỏi): Giá mua vào đạt 2,082 triệu đồng/lượng.

