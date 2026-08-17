Vinhomes tăng vốn điều lệ vượt 82.000 tỷ đồng sau trả cổ tức

Công ty Cổ phần Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 7/8/2026, Vinhomes đã phân phối thành công hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 15/9/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 41.074 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vinhomes đã tăng từ hơn 41.074 tỷ đồng lên mức hơn 82.148 tỷ đồng.

Cảnh quan Vinhomes Ocean Park. Ảnh: Vinhomes

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 6/8/2026, Vinhomes đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12615. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 6/8/2029, lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.

Dữ liệu từ HNX cho biết, Vinhomes phát hành liên tiếp 02 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 3.000 tỷ đồng trong cùng ngày 10/7/2026 vừa qua.

Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã VHM12613 và 10.000 trái phiếu mã VHM12614 cùng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu nêu trên đều có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/7/2029, lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

Về hoạt động kinh doanh, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 52.722 tỷ đồng trong quý II/2026, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 39.548 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 53,8% lên 5.293 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu. Chi phí bán hàng cũng tăng 121% lên 482 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 40% còn 570 tỷ đồng.

Kết quả, Vinhomes báo lãi sau thuế ở mức 26.467 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng gấp 3,22 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52.091 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 3,43 lần và 4,79 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, VHM đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Với kết quả nửa đầu năm, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 40,9% kế hoạch doanh thu và 86,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm.