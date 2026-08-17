Vinhomes hé lộ “deadline” 4,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức về tài khoản nhà đầu tư

Vinhomes (mã VHM) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 7/8/2026, Vinhomes đã phân phối thành công hơn 4,1 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 1:1) để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes đã tăng từ hơn 41.074 tỷ đồng lên mức hơn 82.148 tỷ đồng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 15/9/2026.

Trong một diễn biến khác, Vinhomes mới đây đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12615. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 6/8/2029, lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 52.722 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt doanh thu 39.548 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ chi phí, Vinhomes lãi sau thuế ở mức 26.467 tỷ đồng, tăng gấp 3,22 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52.091 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 3,43 lần và 4,79 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 40,9% kế hoạch doanh thu (285.000 tỷ đồng) và 86,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (60.000 tỷ đồng) đề ra cho cả năm 2026.