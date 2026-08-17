Đếm ngược 4 ngày đón "tin lớn" từ FTSE, CTCK hé lộ nhóm cổ phiếu có thể hưởng lợi nhất

Theo Chứng khoán MB (MBS), kinh tế vĩ mô Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo cơ sở quan trọng để triển khai các chính sách cải cách thể chế mạnh mẽ, trong đó có Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Diễn biến kinh tế những tháng qua cho thấy sự phối hợp giữa chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ chủ động đang hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi và tăng trưởng. Các chỉ số tăng trưởng không chỉ phản ánh quy mô hoạt động của nền kinh tế mà còn cho thấy khả năng hấp thụ vốn và sức chống chịu của khu vực sản xuất.

Tâm điểm điều hành trong tuần qua là buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo MBS, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, NHNN đang thúc đẩy xu hướng giảm lãi suất cho vay trên toàn hệ thống, qua đó góp phần hạ chi phí vốn và hỗ trợ khu vực sản xuất, kinh doanh.

Chi phí vốn đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều ngân hàng triển khai giảm lãi suất cho vay hoặc tung các gói tín dụng ưu đãi từ đầu tháng 8/2026. Khoảng 10 ngân hàng, gồm KienlongBank, Sacombank, Nam A Bank, NCB, BVBank, nhóm Big 4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), MSB, LPBank..., đã công bố các chính sách hỗ trợ lãi suất. Đối tượng hướng đến chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghệ cao, kinh tế xanh và một phần khách hàng cá nhân.

MBS đánh giá đây là bước chuyển đáng chú ý trong điều hành chính sách tín dụng, khi việc giảm chi phí vốn đang được thúc đẩy mạnh hơn thay vì chỉ dừng ở khuyến khích. Theo quan điểm của MBS, các ngân hàng không thực hiện giảm lãi suất thực chất có thể đối mặt với việc bị siết chặt hạn mức tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới, qua đó tạo thêm động lực để mặt bằng lãi suất cho vay giảm.

Tuy nhiên, một nghịch lý đang xuất hiện khi lãi suất cho vay có xu hướng giảm nhưng dòng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng vẫn liên tục lập kỷ lục. Số liệu mới nhất cho thấy tiền gửi của dân cư đạt hơn 11 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Điều này cho thấy nguồn vốn trong nền kinh tế vẫn ở mức dồi dào, trong khi bài toán quan trọng là làm thế nào để khơi thông và đưa nguồn lực này vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Ở chiều ngược lại, tình trạng nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026 là một yếu tố đáng chú ý. Theo MBS, đây có thể trở thành một trong những thách thức với mục tiêu tăng trưởng cao khi nhu cầu nhập khẩu tăng cao phản ánh cả sự mở rộng hoạt động kinh tế nhưng đồng thời cũng tạo áp lực lên cán cân thương mại.

Tâm điểm sự kiện công bố danh mục cổ phiếu vào rổ FTSE﻿

Trở lại với thị trường, sự kiện được kỳ vọng nhất trong tuần tới là việc FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu chính thức cho chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS) vào rạng sáng ngày 21/8. Đây được xem là bước đệm quan trọng sau khi Việt Nam chính thức được xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng hai (Secondary Emerging Market), với thời điểm có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo MBS, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số sẽ được thực hiện theo lộ trình gồm 4 đợt, kéo dài đến tháng 9/2027, nhằm hạn chế những cú sốc về thanh khoản. Trong đợt đầu tiên vào tháng 9/2026, tỷ trọng phân bổ dự kiến tương đương khoảng 10%, trước khi tiếp tục được nâng dần trong các đợt tiếp theo.

Đáng chú ý, dù khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng trong tuần qua, xu hướng tích cực của dòng vốn ngoại kể từ đầu tháng 8 vẫn được duy trì. MBS kỳ vọng sự kiện FTSE công bố danh mục sẽ trở thành chất xúc tác quan trọng, thu hút dòng vốn từ các quỹ chỉ số quay trở lại thị trường.

Bất chấp nhịp điều chỉnh ngắn hạn, các yếu tố về định giá và thống kê mùa vụ đang cho thấy triển vọng tương đối tích cực. Từ đầu tháng 8, VN-Index giảm 6,7 điểm, song nếu loại trừ tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup, phần còn lại của thị trường vẫn tăng 27,8 điểm.

Xét về yếu tố mùa vụ, xác suất VN-Index tăng điểm trong tháng 8 vào khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều ghi nhận mức tăng trong tháng 8, với mức tăng bình quân 3,9% - cũng là mức cao nhất trong năm. Về định giá, P/E dự phóng của thị trường hiện ở mức khoảng 12,5 lần, tương đương mức bình quân 5 năm.

Trên cơ sở đó, MBS kỳ vọng thị trường tiếp tục diễn biến tích cực trong tháng 8, với vùng mục tiêu 1.800 điểm trong kịch bản cơ sở và 1.850 điểm trong kịch bản tích cực. Ở chiều ngược lại, vùng 1.650-1.680 điểm được xác định là vùng hỗ trợ đáng chú ý.

Về nhóm ngành, nhóm phân tích ưu tiên nhóm chứng khoán, vốn là "cánh chim đầu đàn" nhạy cảm nhất với câu chuyện nâng hạng và khả năng thanh khoản thị trường cải thiện. Nhóm bán lẻ và thực phẩm có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của sức mua cùng mặt bằng chi phí vốn đang hạ nhiệt. Trong khi đó, nhóm logistics và bảo hiểm được lựa chọn theo hướng phòng thủ, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc để giảm thiểu rủi ro trong các nhịp rung lắc.

Về chiến lược, nhà đầu tư tận dụng các nhịp điều chỉnh để từng bước giải ngân vào những cổ phiếu đầu ngành nằm trong nhóm tiềm năng được FTSE đưa vào danh mục, đặc biệt trước thời điểm danh mục chính thức được công bố vào rạng sáng ngày 21/8.