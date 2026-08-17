Nhóm CII nắm khối cổ phiếu trị giá 1000 tỷ tại doanh nghiệp của nữ Chủ tịch sinh năm 1999

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII vừa báo cáo mua vào 494.600 cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1, qua đó nâng sở hữu tại PC1 lên gần 26,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,48% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện ngày 13/8/2026.

Bên cạnh đó, công ty mẹ là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) hiện nắm giữ hơn 23 triệu cổ phiếu PC1. Như vậy, hiện nhóm cổ đông liên quan CII đã sở hữu tới gần 49,7 triệu cổ phần PC1, tương ứng tỷ lệ 12,08% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu PC1 chốt phiên 14/8 đạt 20.500 đồng/cp, tương ứng lượng cổ phần mà nhóm CII nắm giữ có giá trị thị trường hơn 1.000 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới biến động cổ đông tại PC1, đầu tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã mua 14,1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 7,54% vốn điều lệ và VietinBank Capital trở thành cổ đông lớn tại PC1.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.206 tỷ đồng, giảm 12 % so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng mạnh 63% lên mức 505 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tổ chức vào ngày 24/07/2026, Đại hội bầu bổ sung 4 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm bà Trịnh Khánh Linh (SN 1999, con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT), ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT đã thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

ĐHĐCĐ PC1 cũng đã miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Tuấn, Vũ Ánh Dương, Võ Hồng Quang và Nguyễn Minh Đệ. Các cá nhân này trước đó đã bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.