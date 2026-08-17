VPBankS đề cử Tổng giám đốc vào HĐQT

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề nhân sự. Cổ đông sẽ cho ý kiến trước 17h ngày 26/08.

Theo đó, cổ đông VPBankS sẽ miễn nhiệm vai trò Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông Nguyễn Lương Tân, dựa trên đơn từ nhiệm ngày 06/08 vì lý do cá nhân.

Ông Tân được bầu làm thành viên HĐQT từ tháng 12/2023. Trong đơn, ông cho biết vì một số lý do cá nhân nên hiện không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ VPBankS thông qua.

Ở chiều ngược lại, cổ đông VPBankS sẽ bầu thay thế một thành viên HĐQT. Ứng cử viên là Tổng giám đốc Nhâm Hải Hà.

Tổng giám đốc Nhâm Hải Hà. Ảnh: VPX

Ông Nhâm Hải Hà sinh năm 1977, trình độ Thạc sĩ Tài chính, giữ chức CEO VPBankS từ tháng 12/2025. Trước đó, ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Chứng khoán An Bình (ABS), Ngân hàng Techcombank (TCB), Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Quỹ Techcom (Techcom Capital).

Hiện, ông Hà còn là đại diện sở hữu 23,989% vốn điều lệ của VPBank tại VPBankS. Từ đầu năm 2026, ông còn tham gia HĐQT Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

VPBankS vừa qua công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế gấp 3,9 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động kỳ này đạt 4.098 tỷ đồng, cũng gấp 3,5 lần.

Hầu hết các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng. Đóng góp lớn nhất là lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (FVTPL), đạt 1.639 tỷ đồng, gấp 2,7 lần. Hoạt động cho vay mang về 1.024 tỷ đồng, gấp 2,7 lần.

Đáng chú ý, kỳ này VPX phát sinh doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 822 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận 6.969 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 3,7 lần; lợi nhuận trước thuế đạt 2.673 tỷ đồng cũng gấp 3 lần.

Năm nay, VPX đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 11.074 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Do đó, công ty đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tổng tài sản của VPBankS đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Quy mô cho vay chiếm 43% tổng tài sản với hơn 38.177 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục FVTPL ghi nhận gần 29.500 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng vọt từ 34 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức hơn 4.600 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức gần 53.300 tỷ đồng, tăng hơn 14.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ vay tài chính ngắn hạn với hơn 52.400 tỷ đồng.