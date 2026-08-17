“Gã khổng lồ” ngành điện thu hơn 38.500 tỷ đồng sau 7 tháng đầu năm

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2026 và kế hoạch vận hành tháng 8.

Cụ thể, theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 7/2026, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong tháng dự kiến đạt ~33,1 tỷ kWh (tăng 10,7% so với cùng kỳ tháng 7/2025). Công suất cực đại của hệ thống trong tháng 7 dự kiến đạt 56.513 MW, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Thực tế trong nửa đầu tháng 7 miền Bắc có một số đợt mưa, nền nhiệt độ giảm làm giảm nhu cầu phụ tải và giá điện thị trường toàn phần FMP so với các tháng 3 ÷ tháng 6. Giá điện FMP bình quân tháng 7 dự kiến đạt khoảng 1.250 đồng/kWh, thấp so với chi phí biến đổi nhiên liệu khí, đặc biệt trong thời điểm giá khí tăng cao.

Riêng tháng 7, doanh thu bán điện của PV Power đạt khoảng 5.138 tỷ đồng. Đóng góp chủ yếu tới từ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, tiếp đến là Cà Mau 1&2, Vũng Áng 1 và Nhơn Trạch 2, các NMĐ này ghi nhận doanh thu dao động từ 1.000-1.600 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng điện của các nhà máy đạt hơn 15,25 tỷ kWh. Tổng doanh thu ước tính đạt 38.540 tỷ đồng, trong đó, PVP Nhơn Trạch đóng góp doanh thu lớn nhất với 13.100 tỷ đồng, tiếp đến là PVP Hà Tĩnh với 9.937 tỷ đồng và PVP Cà Mau với 8.298 tỷ đồng.

Về tình hình sản xuất của các nhà máy điện trong tháng 7, PV Power cho biết các NMĐ khí chào giá vận hành bám sát Qc trong điều kiện giá thị trường toàn phần thấp hơn chi phí biến đổi khí; và gia tăng sản lượng vào các thời điểm hệ thống huy động do thiếu nguồn, có giá huy động tổ máy cao.

NMĐ Cà Mau 1&2 trong tháng 7 được giao Qc 421,8 tr.kWh, chào giá vận hành vượt Qc để gia tăng sản lượng, đảm bảo tiêu thụ hết khí và thu hồi khí trả trước trong năm 2026.

Nhà máy điện than Vũng Áng 1 chào giá vận hành bám sát Qc, nhiều thời điểm dừng dự phòng 01 tổ máy do giá thị trường thấp hơn chi phí biến đổi nhiên liệu để đảm bảo hiệu quả.

NM thủy điện Đakđrinh được giao Qc 24,9 triệu kWh, nhà máy đang tiểu tu 01 tổ máy nên được huy động sản lượng thấp. NM thủy điện Hủa Na được giao Qc 48,7 triệu kWh, vận hành theo lượng nước về hồ và nước từ hồ chứa Nậm Sum thượng lưu.

Sang tháng 8, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện gần 1.342 triệu kWh và doanh thu khoảng 3.038 tỷ đồng.