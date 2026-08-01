Vietcap dự phóng lợi nhuận một "đại gia" Việt có thể đạt hơn 13.000 tỷ đồng năm 2026

Chứng khoán Vietcap vừa cập nhật báo cáo về Tổng CTCP Khí Việt Nam - PV GAS (mã: GAS), trong đó điều chỉnh một số giả định về sản lượng khí, LNG cũng như giá dầu và các sản phẩm năng lượng trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Vietcap điều chỉnh dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của GAS với mức thay đổi lần lượt +4% trong năm 2026, -3% năm 2027, -14% năm 2028 và giảm 6% trong cả năm 2029-2030 so với dự báo trước.

Nguyên nhân chính đến từ việc công ty chứng khoán giảm khoảng 5% tổng dự báo sản lượng khí thương phẩm giai đoạn này. Trong đó, dự báo sản lượng LNG Sơn Mỹ bị hạ tới 52%, lấn át tác động tích cực từ nguồn cung khí trong nước gia tăng nhờ dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2 và dự án mở rộng Hải Thạch - Mộc Tinh.

Tác động tiêu cực từ sản lượng cũng lớn hơn lợi ích từ việc Vietcap nâng lần lượt 15% và 2% giả định giá FO và LPG trong giai đoạn 2026-2030.

Lợi nhuận có thể lên gần 17.000 tỷ đồng vào năm 2028

Vietcap ước tính doanh thu GAS năm 2026 đạt 116.235 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với mức 135.129 tỷ đồng năm 2025.

Tuy nhiên, lợi nhuận lại diễn biến theo chiều ngược lại. Lợi nhuận gộp năm 2026 được dự báo đạt 19.865 tỷ đồng, tăng khoảng 16,5% so với năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 15.099 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm nay có thể đạt 16.268 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số được dự báo ở mức 13.015 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với năm 2025.

Sang năm 2027, Vietcap dự báo doanh thu GAS tăng trở lại lên 124.975 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 14.533 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 12% so với năm trước.

Đến năm 2028, doanh thu có thể đạt gần 133.737 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tiến lên 16.931 tỷ đồng, tăng khoảng 16,5% so với năm 2027.

Đáng chú ý, cổ tức tiền mặt cũng được kỳ vọng duy trì ở mức cao. Vietcap dự báo GAS có thể trả cổ tức 3.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2026, tăng lên 3.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2027-2028.

Vì sao lợi nhuận năm 2027 được kỳ vọng tăng 12%?

Vietcap cho rằng tăng trưởng lợi nhuận năm 2027 của GAS sẽ được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính.

Thứ nhất, sản lượng khí và LPG thương phẩm được kỳ vọng tăng trở lại. Thứ hai, lợi nhuận sau thuế của kho cảng LNG Thị Vải có thể tăng gấp 3,3 lần so với năm 2026 nhờ sản lượng gia tăng.

Các yếu tố này được kỳ vọng đủ sức bù đắp tác động tiêu cực từ việc giá FO và LPG lần lượt giảm khoảng 14% và 10% so với năm trước.

Vietcap hiện dự báo sản lượng điện tiêu thụ toàn hệ thống tăng khoảng 8% trong năm 2026 và 9% năm 2027, phù hợp với kỳ vọng nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh và điều kiện El Nino có khả năng diễn biến cực đoan hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đã tăng 10,2% so với cùng kỳ. Theo Vietcap, điều kiện El Nino thường khiến sản lượng thủy điện giảm, qua đó gia tăng nhu cầu huy động các nguồn điện khí và nhiệt điện. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ nhu cầu khí đầu vào của GAS trong năm tới.

Lùi tiến độ Sơn Mỹ 1 và 2, giảm mạnh dự báo LNG

Ở chiều ngược lại, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là việc Vietcap giảm mạnh kỳ vọng đối với LNG Sơn Mỹ.

Công ty chứng khoán đã lùi thời điểm vận hành thương mại dự kiến của các nhà máy điện Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 sang giai đoạn 2031-2032, thay vì các mốc 2029 và 2031 trong dự báo trước.

Điều chỉnh này được đưa ra dựa trên tiến độ triển khai thực tế của các dự án.

Ngoài ra, Vietcap nâng khoảng 15% giả định giá LNG trong giai đoạn 2026-2030. Giá LNG cao hơn được cho là sẽ phần nào làm suy yếu nhu cầu, qua đó khiến dự báo sản lượng LNG thương phẩm của GAS bị điều chỉnh giảm. Dù vậy, triển vọng LNG vẫn nhận được hỗ trợ từ một số dự án khác như Quảng Trạch 2, Quỳnh Lập và điện LNG Vũng Áng 3.

Trong đó, hạ tầng kỹ thuật tại Quảng Trạch 2 và Quỳnh Lập đã bắt đầu được triển khai.

Nguồn khí nội địa vẫn là điểm tựa

Song song với LNG nhập khẩu, Vietcap đánh giá GAS tiếp tục củng cố được nguồn cung khí trong nước.

Công ty chứng khoán đã bổ sung dự án mở rộng Hải Thạch - Mộc Tinh, có tổng trữ lượng khoảng 11 tỷ m3, vào mô hình dự báo. Nguồn cung từ dự án này tương đương khoảng 18% tổng sản lượng khí thương phẩm mà Vietcap dự báo cho GAS trong giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, nhóm phân tích nâng 15% giả định nguồn cung giai đoạn 2026-2035 từ dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2, phù hợp với các thông tin cập nhật từ doanh nghiệp.

Về giá năng lượng, Vietcap tăng 4% dự báo giá dầu Brent bình quân giai đoạn 2026-2030, chủ yếu do thị trường năm 2026 thắt chặt hơn dự kiến. Giả định giá FO bình quân cũng được nâng 15% nhờ mặt bằng giá trong nửa đầu năm cao hơn kỳ vọng và tác động từ giá dầu Brent.

Vietcap cho rằng GAS hiện đang giao dịch ở mức định giá tương đối hấp dẫn. P/E dự phóng năm 2026 của cổ phiếu ở khoảng 12,7 lần, thấp hơn 22% so với P/E trung bình 5 năm của doanh nghiệp.

PEG dự phóng ở mức khoảng 0,6 lần, dựa trên kỳ vọng EPS của GAS đạt tốc độ tăng trưởng kép khoảng 21%/năm trong giai đoạn 2026-2029.

Vietcap cũng đề cập khả năng xuất hiện những thay đổi ở ban lãnh đạo cấp cao của GAS. Tuy nhiên, công ty chứng khoán cho rằng chiến lược và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khó bị ảnh hưởng đáng kể, nhờ vị thế then chốt của GAS trong chuỗi hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).