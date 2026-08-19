Novaland sẽ dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu vào mục đích gì?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa thông qua nghị quyết bổ sung, làm rõ phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sắp tới.

Cụ thể, NVL chuẩn bị chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chể chuyển nhượng. Thời gian triển khai trong quý III-IV/2026. Nếu hoàn tất, NVL dự kiến tăng vốn từ gần 24.021 tỷ đồng lên mức gần 32.028 tỷ đồng.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal phát hành.

Còn 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland "rót" vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027.

Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Phối cảnh dự án The Park Avenue của NVL. Ảnh: NVL

Phương án chào bán cổ phiếu này là 1 trong 3 kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 7 vừa qua.

Hai phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111,7 triệu chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Về lộ trình thực hiện, Novaland sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tiếp đến, công ty sẽ triển khai phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).

Về hoạt động kinh doanh, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.509 tỷ đồng trong quý II/2026.

Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản mang về 1.341 tỷ đồng và doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ 168 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Novaland báo lãi ròng quý II/2026 đảo chiều so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 912 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Novaland mang về doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.096 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.772 tỷ đồng.

Năm 2026, NVL đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.852 tỷ đồng. Sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 96% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho ghi nhận 157.712 tỷ đồng.