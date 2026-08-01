Một doanh nghiệp dầu khí đứng trước “núi việc” 7 tỷ USD, lợi nhuận sẽ ra sao?

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã nâng kế hoạch doanh thu giai đoạn 2026-2030 lên 210.000-220.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 39% so với mức 150.000-160.000 tỷ đồng công bố vào tháng 10/2025. Riêng năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 13% trong giai đoạn 2025-2030.

Kế hoạch mới được đưa ra trong bối cảnh PVS đang có lượng công việc lớn và tiếp tục đẩy mạnh đấu thầu các dự án mới. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư tháng 6/2026, ban lãnh đạo cho biết backlog năm 2027 ước tính tương đương khoảng 70% giá trị thực hiện dự kiến của năm 2026, tương ứng hơn 20.000 tỷ đồng.

Theo ước tính của Vietcap, PVS hiện đã ký các hợp đồng trị giá khoảng 2,1 tỷ USD. Trong đó, khoảng 1 tỷ USD đến từ các dự án điện gió ngoài khơi và 1,1 tỷ USD từ các dự án dầu khí, gồm Lô B, Lạc Đà Vàng và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B.

Với nền tảng hợp đồng hiện hữu và triển vọng đấu thầu các dự án mới, Vietcap cho rằng triển vọng mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) của PVS tích cực hơn so với đánh giá trước đây.

Vietcap nâng giả định backlog M&C lên 7 tỷ USD

Vietcap nâng giả định backlog M&C của PVS giai đoạn 2026-2030 lên 7 tỷ USD, tăng 18,5% so với mức 5,9 tỷ USD trước đó.

Theo công ty chứng khoán, việc điều chỉnh chủ yếu đến từ tiến độ và quy mô lớn hơn của dự án Cá Voi Xanh, cùng triển vọng gia tăng khối lượng công việc từ các dự án điện gió ngoài khơi.

Trong giai đoạn 2026-2030, Vietcap dự kiến PVS có thể ghi nhận 1,7 tỷ USD từ các dự án điện gió ngoài khơi ở nước ngoài và 800 triệu USD từ các dự án trong nước, bên cạnh phần backlog đến từ các dự án dầu khí và trên bờ.

Vietcap ước tính giá trị các hợp đồng PVS đã ký tương đương khoảng 30% quy mô backlog M&C mà công ty chứng khoán dự phóng cho cả giai đoạn 2026-2030. Phần còn lại được kỳ vọng đến từ các dự án PVS đang và sẽ tiếp tục đấu thầu trong thời gian tới.

Lợi nhuận 2026 được nâng dự báo nhờ M&C và thu nhập bất thường



Trên cơ sở triển vọng M&C cải thiện, Vietcap nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST sau lợi ích CĐTS) báo cáo năm 2026 của PVS, với mức tăng 20% so với năm trước.

Sang năm 2027, LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi được dự báo tăng 23%, nhờ doanh thu M&C tăng 18%, biên lợi nhuận gộp cải thiện và thu nhập tài chính tăng.

Ngoài việc điều chỉnh giả định về khối lượng công việc, Vietcap còn bổ sung khoản thu nhập đền bù bất thường, nâng dự báo hoàn nhập dự phòng bảo hành và điều chỉnh tăng 7% tổng lãi tỷ giá thuần giai đoạn 2026-2030. Những yếu tố này được kỳ vọng bù đắp phần chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) cao hơn.

Đáng chú ý, trong quý II/2026, PVS ghi nhận 459 tỷ đồng thu nhập đền bù. Vietcap cho rằng khoản thu nhập này đến từ việc hủy hợp đồng EPC 35 chân đế/móng thuộc dự án điện gió ngoài khơi Formosa tại Đài Loan. Mức 459 tỷ đồng cao hơn đáng kể so với giả định 100 tỷ đồng trước đó của Vietcap.

Trong khi đó, PVS chưa ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành nào trong 6 tháng đầu năm, dù doanh nghiệp đặt kế hoạch hoàn nhập 635 tỷ đồng, trong đó khoảng 600 tỷ đồng liên quan đến dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Vietcap do đó nâng dự báo thu nhập khác ròng năm 2026 lên 1.100 tỷ đồng, từ mức 250 tỷ đồng trước đó.

Dư địa tăng trưởng còn kéo dài đến năm 2028



Về dài hạn, Vietcap dự báo CAGR EPS báo cáo và EPS cốt lõi của PVS lần lượt đạt 15% và 26% trong giai đoạn 2026-2028.

Bên cạnh đóng góp từ M&C, lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO được dự báo tăng từ 729 tỷ đồng năm 2026 lên 995 tỷ đồng năm 2028, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Vietcap đánh giá định giá PVS vẫn hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 ở mức 9,8 lần. Một số yếu tố có thể hỗ trợ cổ phiếu gồm khả năng trúng hợp đồng khoảng 3 tỷ USD tại Qatar, hoàn nhập dự phòng bảo hành cao hơn dự kiến, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và kế hoạch niêm yết trên HoSE.