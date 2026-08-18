Xây dựng 1369 (C69) hoàn tất giải ngân 300 tỷ đồng từ đợt tăng vốn

CTCP Xây dựng 1369 vừa công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo báo cáo, doanh nghiệp đã phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành cũng được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 300 tỷ đồng.

Đợt phát hành được thực hiện nhằm nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Đối tượng tham gia mua cổ phiếu là các nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.

Theo phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Hội đồng quản trị thông qua, doanh nghiệp dự kiến phân bổ nguồn vốn cho 4 nhóm mục đích chính gồm: thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với dự án do công ty làm chủ đầu tư; hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A); thanh toán các khoản vay ngân hàng; đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ cấu phân bổ vốn đã có sự điều chỉnh theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 29/6/2023.

Cụ thể, số tiền dành cho hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng được điều chỉnh giảm từ 75 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng.

Theo báo cáo, khoản tiền này được sử dụng để triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại một phần dự án do công ty làm chủ đầu tư, bao gồm dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới tại Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nay là xã Đường An, TP Hải Phòng.

Trong khi đó, nguồn vốn dành cho hoạt động M&A được giữ nguyên ở mức 112 tỷ đồng và được sử dụng để mua phần vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á.

Đáng chú ý, khoản vốn dành cho hoạt động trả nợ gốc ngân hàng được điều chỉnh tăng mạnh từ 78 tỷ đồng lên 128 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết số tiền này được dùng để thanh toán các khoản vay tại nhiều tổ chức tín dụng như Agribank, BIDV, VietinBank, ACB và VIB.

Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng được nâng từ 35 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng nhằm thanh toán các hợp đồng phải trả cho các nhà cung cấp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 8/7/2024, CTCP Xây dựng 1369 cho biết toàn bộ 300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được sử dụng hết và phù hợp với phương án sử dụng vốn đã được điều chỉnh.