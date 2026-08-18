Một CEO công ty chứng khoán thu nhập 3,2 tỷ đồng nửa đầu năm

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX), ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc công ty - nhận tổng cộng hơn 3,22 tỷ đồng tiền thù lao, lương và phụ cấp trong 6 tháng đầu năm .

Tính bình quân, thu nhập của vị CEO VPBankS đạt khoảng 537 triệu đồng/tháng. Ông Hải mới bắt đầu đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VPBankS từ ngày 15/12/2025, thay ông Vũ Hữu Điền.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, khi còn giữ vị trí Tổng Giám đốc, ông Điền nhận hơn 5,2 tỷ đồng thù lao, lương và phụ cấp, tương đương bình quân khoảng 868 triệu đồng/tháng. Như vậy, thu nhập của ông Hải trong nửa đầu năm nay thấp hơn khoảng 38% so với mức người tiền nhiệm nhận trong cùng kỳ năm trước.

Ngoài CEO, Chủ tịch HĐQT VPBankS Hồ Thúy Ngà nhận thù lao 180 triệu đồng trong nửa đầu năm 2026, không thay đổi so với cùng kỳ. Ba thành viên Ban Kiểm soát gồm ông Vũ Hồng Cao, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Trần Vĩnh Khang lần lượt nhận 180 triệu đồng, 340,2 triệu đồng và hơn 274 triệu đồng.

Đáng chú ý, ông Hải mới đây còn được VPBankS đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, thay thế ông Nguyễn Lương Tân xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Hiện ông Hải cũng là người đại diện phần vốn tương đương 23,989% vốn điều lệ VPBankS của ngân hàng mẹ VPBank và tham gia HĐQT CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

Mức thu nhập của CEO được công bố trong bối cảnh VPBankS ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026.

Riêng quý 2, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 4.098 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.159 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước và là mức lãi cao nhất ngành chứng khoán.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hoạt động đạt khoảng 6.969 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 2.673 tỷ đồng, gần gấp 3 lần. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm ở mức 6.453 tỷ đồng, VPBankS đã hoàn thành khoảng 41% mục tiêu sau nửa đầu năm.

Tại cuối tháng 6/2026, tổng tài sản VPBankS đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 38.177 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm có quy mô cho vay lớn trên thị trường chứng khoán.