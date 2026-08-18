2 Gen Z nắm khối cổ phiếu hơn 12.000 tỷ đồng

Sáng ngày 18/8, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giá trong đợt IPO trước đó.

Ngay trong phiên đầu tiên, LPS nhanh chóng tăng giá. Tạm nghỉ phiên sáng, cổ phiếu dừng ở mức 31.800 đồng/cp, tăngkhoảng 6% so với giá tham chiếu.

Việc LPS chính thức giao dịch trên HoSE cũng đưa khối tài sản cổ phiếu của một số cổ đông lớn lên sàn chứng khoán. Đáng chú ý trong danh sách này là hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy gồm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, và ông Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003.

Theo thông tin công bố từ LPBS, mỗi người con của ông Thuỵ đang sở hữu 190,02 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng khoảng 13,49% vốn điều lệ sau đợt IPO.

Với thị giá 31.800 đồng/cổ phiếu tại cuối phiên sáng 18/8, lượng cổ phiếu của mỗi người có giá trị khoảng 6.043 tỷ đồng. Tổng cộng, hai chị em đang nắm khối cổ phiếu LPS trị giá khoảng 12.085 tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Hai Gen Z đang đảm nhiệm nhiều vị trí tại doanh nghiệp

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 2001 hiện giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc Sacombank, thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Trước đó, bà Mỹ Anh từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP ThaiSpace. Trong lĩnh vực thể thao, bà ngồi ghế Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình từ tháng 8/2025 tới nay.

Em trai bà Mỹ Anh là Nguyễn Xuân Thái cũng đang xuất hiện trong bộ máy quản trị của nhiều doanh nghiệp dù mới sinh năm 2003. Theo quá trình công tác được LPBS công bố, từ tháng 7/2025, ông Thái là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng. Đến tháng 2/2026, ông được bầu vào HĐQT Chứng khoán LPBank.

Ông Thái đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) từ đầu tháng 6/2026 và Trợ lý HĐQT Sacombank từ ngày 4/6. Mới hơn, từ ngày 22/6, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thái Hoàng Capital.

Trở lại với doanh nghiệp, LPBS lên sàn trong bối cảnh công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Riêng quý 2/2026, doanh thu hoạt động đạt gần 1.664 tỷ đồng, tăng 276% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 628 tỷ đồng, tăng 140% và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp tính đến thời điểm công bố.

Động lực doanh thu lớn nhất đến từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt khoảng 940 tỷ đồng. Hoạt động cho vay mang về 351 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, LPBS ghi nhận 2.717 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 718 tỷ đồng, gấp khoảng 2,3 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 42% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 1.700 tỷ đồng.

Vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 14.086 tỷ đồng, đưa LPBS vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn trên thị trường. Cùng 2 người con, bầu Thuỵ cũng đang nắm trực tiếp gần 63 triệu cổ phần LPS.