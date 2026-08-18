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Hé lộ thu nhập của bà Vũ Khánh Linh trước khi bị miễn nhiệm

| | Thị trường chứng khoán

Hé lộ thu nhập của bà Vũ Khánh Linh trước khi bị miễn nhiệm

Bà Linh mới được bầu vào HĐQT công ty hồi tháng 3 năm nay sau đó bị miến nhiệm vào đầu tháng 7.

Theo BCTC bán niên soát xét của CTCP Chứng khoán An Bình (mã: ABW), thu nhập của nhóm quản lý chủ chốt tại công ty đạt gần 3tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý trong số các lãnh đạo trên, bà Vũ Khánh Linh ghi nhận thu nhập gần 121 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, cùng kỳ năm trước không phát sinh thu nhập.

Bà Linh mới được bầu vào HĐQT Chứng khoán An Bình tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 3/2026. Tuy nhiên tới đầu tháng 7 vừa qua, Chứng khoán An Bình đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Khánh Linh theo nguyện vọng cá nhân.

Trong đơn xin từ nhiệm đề ngày 8/7/2026, bà Linh cho biết công việc cá nhân trong thời gian tới khiến bà không thể bố trí thời gian phù hợp để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Được biết, bà Vũ Khánh Linh sinh năm 1993, là con gái ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Trước khi tham gia hệ sinh thái An Bình, bà Linh từng có thời gian làm việc tại EY Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn tài chính - ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, ﻿tính chung 6 tháng đầu năm, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động 443 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 226 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 3 lần so với nửa đầu năm 2025. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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