Giá vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới hơn 1 triệu đồng/lượng mua vào

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… giữ nguyên giá vàng miếng ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào.

Giá vàng nhẫn cũng giữ nguyên so với sáng qua. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.408 USD/ounce, tương đương 140,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào, hơn 4,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với khoảng cách lên tới trên 20 triệu đồng/lượng trước đây, thời điểm này giá vàng trong nước ở mức hợp lý để người dân có thể mua tích lũy.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 18/8 ở mức 25.580 đồng/USD, giảm 6 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.000 - 26.410 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 25.750 - 25.800 đồng/USD, giảm 150 đồng cả 2 chiều.