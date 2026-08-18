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Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính, quản trị

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính, quản trị

UBCKNN đã xử phạt Xây lắp Hải Long do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính, quản trị - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Xây lắp Hải Long

Ngày 17/8/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Xây lắp Hải Long (địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Theo đó, Xây lắp Hải Long bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Quyết định của UBCKNN nêu rõ, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025 được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025, năm 2026; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025.

Xây Lắp Hải Long được thành lập ngày 2/11/1999 trên cơ sở cổ phần hóa xưởng cán tôn và xà gồ kim loại thuộc Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng – Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng.

Theo giới thiệu, Xây lắp Hải Long làm tổng thầu và tham gia thi công một số dự án đình đám như: Dự án Khu công nghiệp Nam Đình Vũ GNP, Dự án 2 Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I; Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Bujeon Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Santa Clara; Dự án nhà máy của Công ty TNHH Dream Plastic, Công ty TNHH JY Hà Nam…

PV

An ninh tiền tệ

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