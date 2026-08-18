HSC chốt ngày phát hành 22 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, HSC phát hành 22 triệu cổ phiếu cho người lao động, tương ứng tỷ lệ 2,04% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích phát hành nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ nhân sự chủ chốt và bổ sung vốn cho hoạt động của công ty.

Cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được giải tỏa dần theo thời gian. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu phát hành được giải tỏa sau 12 tháng; 30% lượng cổ phiếu phát hành được giải tỏa sau 24 tháng và 30% lượng cổ phiếu còn lại được giải tỏa sau 36 tháng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC sẽ thu về khoảng 220 tỷ đồng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/8/2026 đến ngày 15/9/2026.

Ảnh minh họa: HSC

Theo danh sách được công bố trước đó, sẽ có 110 cán bộ nhân viên dự kiến tham gia mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Tổng giám đốc Trịnh Hoài Giang được phân bổ nhiều nhất 2,5 triệu cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Huân dự mua 430.000 cổ phiếu...

Trong một diễn biến khác, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 17/7/2026 đến ngày 11/8/2026, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan- Thành viên HĐQT độc lập của HSC đã bán ra 66.000 cổ phiếu trong tổng số 100.000 cổ phiếu HCM đã đăng ký bán. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá cổ phiếu thấp hơn kỳ vọng.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hoàng Lan đang sở hữu 589.000 cổ phiếu HCM, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,055% vốn tại HSC. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 523.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,048%.

Cùng chiều diễn biến, ông Lê Anh Quân- Người được ủy quyền công bố thông tin của HSC cũng vừa bán ra 600.000 cổ phiếu HCM như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 24/7/2026 đến ngày 5/8/2026.

Sau giao dịch, ông Quân đã giảm sở hữu từ hơn 1,28 triệu cổ phiếu HCM xuống còn 680.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 012% xuống còn 0,06% vốn tại HSC.

Được biết, ông Lê Anh Quân cũng chính là anh ruột của ông Lê Anh Minh- Phó Chủ tịch HĐQT HSC. Ông Lê Anh Minh đang sở hữu 366.172 cổ phiếu HCM, tỷ lệ 0,03% vốn.