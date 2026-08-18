Nửa cuối năm 2026: Bài toán “đãi cát tìm vàng” trong giai đoạn thị trường biến động

Trong bảy tháng đầu năm, VN-Index có thời điểm giảm từ hơn 1.918 điểm xuống khoảng 1.586 điểm, sau đó phục hồi lên trên 1.933 điểm vào tháng 5. Đến cuối tháng 7, chỉ số lùi về khoảng 1.679 điểm, cho thấy những biến động lớn của thị trường chỉ trong thời gian ngắn. Diễn biến này càng làm nổi bật nhu cầu phân bổ tài sản hợp lý và quản trị rủi ro danh mục.

Ở một chiều khác, lãi suất tiền gửi đang duy trì ở mặt bằng tương đối hấp dẫn. Tính đến ngày 23/7/2026, lãi suất huy động trực tuyến bình quân tại 36 ngân hàng đạt khoảng 6,16%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 6,39%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, hơn 116.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong sáu tháng cuối năm 2026.

Bối cảnh này đặt ra cho nhà đầu tư một câu hỏi không còn đơn thuần là "Kênh nào có lợi suất cao hơn?", mà là "Đâu là giải pháp có khả năng sàng lọc tài sản và quản trị rủi ro phù hợp?".

Thị trường thu nhập cố định âm thầm "lột xác", cuộc chơi bước sang giai đoạn chọn lọc hơn

Thị trường trái phiếu Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực. Tính đến cuối quý II/2026, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành đạt khoảng 1,478 triệu tỷ đồng, tương đương 10,9% GDP danh nghĩa.

Nguồn: HNX và FiinPro-X

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX và FiinPro-X, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong sáu tháng đầu năm 2026 đạt gần 272.000 tỷ đồng, trong đó giá trị phát hành riêng lẻ là gần 246.000 tỷ đồng, và giá trị phát hành ra công chúng là hơn 26.000 tỷ đồng. Riêng tháng 6, giá trị phát hành bứt tốc lên 130.156 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với tháng trước; song song, các doanh nghiệp cũng chủ động mua lại trước hạn 70.592 tỷ đồng trong tháng, đưa tổng mua lại 6 tháng lên hơn 152.000 tỷ đồng. Phát hành ròng lũy kế nửa đầu năm đạt gần 120.000 tỷ đồng, cho thấy thị trường tiếp tục mở rộng về quy mô, dù áp lực đáo hạn và sự phân hóa chất lượng tín dụng vẫn hiện hữu.

Sự phục hồi này diễn ra song song với quá trình hoàn thiện khung pháp lý từ Nghị định 200/2026/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ đầu tháng 6, buộc các tổ chức phát hành phải minh bạch mục đích sử dụng vốn và kiểm soát chặt tỷ lệ đòn bẩy.

Cuộc chơi giờ đây chuyển từ tăng trưởng nóng sang chọn lọc gắt gao. Áp lực đáo hạn trái phiếu trong phần còn lại của năm lên tới 116.300 tỷ đồng (trong đó bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất 54,2%). Trước áp lực thanh khoản này, ranh giới giữa một kênh đầu tư tiềm năng và một tài sản rủi ro trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Khi dòng vốn cần một "bộ lọc" chuyên nghiệp

Giữa bối cảnh chênh lệch huy động và tín dụng toàn hệ thống vượt 2,5 triệu tỷ đồng tính đến cuối tháng 5/2026, các ngân hàng và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu để đa dạng hóa nguồn vốn. Nguồn cung gia tăng mở ra thêm cơ hội đầu tư, nhưng cũng đặt nhà đầu tư trước yêu cầu sàng lọc khắt khe hơn. Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc tự thu thập thông tin, phân tích tín dụng và theo dõi từng tổ chức phát hành trong suốt thời gian nắm giữ không phải là bài toán đơn giản. Việc tập trung vốn vào một hoặc một vài trái phiếu cũng có thể làm gia tăng rủi ro nếu tình hình tài chính của tổ chức phát hành thay đổi.

Trước thực tế đó, một bộ phận dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các quỹ mở trái phiếu nhằm tối ưu hóa việc quản trị danh mục. Thay vì tự lựa chọn từng trái phiếu, nhà đầu tư có thể sở hữu chứng chỉ quỹ đại diện cho một danh mục gồm nhiều tài sản, được đội ngũ chuyên môn nghiên cứu, theo dõi và điều chỉnh theo diễn biến thị trường.

KIM Việt Nam ra mắt KSIF – Quỹ mở trái phiếu với chiến lược quản trị rủi ro chuyên nghiệp

Nắm bắt cơ hội này, Công ty Quản lý Quỹ KIM Việt Nam chính thức ra mắt Quỹ đầu tư trái phiếu chiến lược KIM (KSIF). Quỹ hướng đến nguồn thu nhập ổn định trong trung hạn, với lợi nhuận kỳ vọng cạnh tranh so với các kênh tài chính truyền thống, thông qua danh mục chủ yếu gồm trái phiếu, kết hợp với tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ.

Theo định hướng tại thời điểm ra mắt, quỹ dự kiến phân bổ 80% danh mục cho trái phiếu và 20% cho các công cụ thị trường tiền tệ. Cơ cấu này hướng đến việc cân bằng giữa mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận và nhu cầu quản trị thanh khoản của danh mục.

Chia sẻ về chiến lược định vị sản phẩm, đại diện KIM Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi không lựa chọn tài sản chỉ dựa trên mức lợi suất. Mỗi khoản đầu tư của KSIF đều phải trải qua quy trình đánh giá tín dụng tại KIM Việt Nam và lớp rà soát, phê duyệt theo cơ chế quản trị của Hội sở KIM tại Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa hiểu biết thị trường trong nước và kinh nghiệm quản trị của một định chế tài chính toàn cầu là nền tảng để chúng tôi xây dựng danh mục có chọn lọc, đa dạng hóa và chú trọng kiểm soát rủi ro."

Sự gia nhập của KSIF từ một định chế tài chính lớn như KIM không chỉ bổ sung một mảnh ghép chất lượng vào rổ sản phẩm thu nhập cố định, mà còn thiết lập một chuẩn mực mới về quản trị rủi ro trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng tài sản. Với những dòng tiền nhàn rỗi đang tìm kiếm sự cân bằng giữa an toàn và lợi suất, KSIF là một lựa chọn đáng được quan tâm trong nửa cuối năm 2026.

Hiện nay, nhà đầu tư có thể giao dịch Chứng chỉ Quỹ KSIF trực tiếp trên nền tảng KIM Impact, đồng thời thông qua các đại lý phân phối chính thức của KIM Việt Nam như Fmarket, Finhay, DigiInvest, ACBS, CBS, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Việc mở rộng hệ thống phân phối giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận quỹ và lựa chọn kênh giao dịch phù hợp với nhu cầu.

Tìm hiểu thêm về Quỹ KSIF và chiến lược phân bổ tài sản tại:

https://koreainvestment.com.vn/vi/kim-fund/ksif

Về KIM Việt Nam

KIM Việt Nam là thành viên của tập đoàn Korea Investment Holdings ("KIH"), hiện quản lý hơn 327 tỷ USD tài sản trên toàn cầu. Công ty hiện quản lý nhiều quỹ và danh mục ủy thác, tất cả đều tập trung đầu tư 100% vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện niềm tin và cam kết mạnh mẽ của KIM Việt Nam đối với tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Tận dụng mạng lưới các công ty thành viên của KIH trên toàn cầu, KIM Việt Nam sở hữu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về thị trường Việt Nam và khu vực. Thông qua quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, quản lý rủi ro chặt chẽ và thực thi các chiến lược đầu tư kỹ lưỡng, KIM Việt Nam luôn hướng tới việc mang lại thành công bền vững cho khách hàng, với tầm nhìn dài hạn trong từng quyết định.