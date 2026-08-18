Người thân lãnh đạo Vietbank mua vào 21,8 triệu cổ phiếu VBB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB, sàn HoSE) công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ.



Cụ thể, bà Trần Thị Lâm báo cáo đã mua 21,8 triệu cổ phiếu VBB trong thời gian từ 24/07-14/08/2026. Trước đó, bà Lâm đăng ký mua vào 22 triệu cổ phiếu VBB trong thời gian từ 22/07-21/08/2026 với mục đích gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Lý do bà Lâm không hoàn tất giao dịch là do thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, bà Lâm nâng sở hữu tại Vietbank từ 239.748 cổ phiếu (tỷ lệ 0,02%) lên 22,07 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,86%).

Được biết, bà Trần Thị Lâm là mẹ của ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank. Ông Dương Nhất Nguyên hiện nắm 56,8 triệu cổ phiếu, tương đương 4,8% vốn VBB.

Ảnh: VBB

Về hoạt động kinh doanh, Vietbank ghi nhận thu nhập lãi thuần hợp nhất gần 994 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng chiều, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12,3% so với cùng kỳ, lên mức hơn 34,6 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng mạnh hơn 9,8 tỷ đồng lên gần 97,8 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 26,9%, xuống còn gần 25 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý II/2026 của Vietbank đạt gần 777 tỷ đồng, gấp 2,9 lần quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank mang về thu nhập lãi thuần gần 1.761,7 tỷ đồng, tăng 26,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 944 tỷ đồng, tăng 83,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank tăng 4,1% so với đầu năm, lên mức hơn 204.825 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi của khách hàng tăng 2% lên mức 103.893 tỷ đồng.