Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thân lãnh đạo Vietbank mua vào 21,8 triệu cổ phiếu VBB

| | Thị trường chứng khoán

Người thân lãnh đạo Vietbank mua vào 21,8 triệu cổ phiếu VBB

Bà Trần Thị Lâm báo cáo đã mua 21,8 triệu cổ phiếu VBB trong thời gian từ 24/07-14/08/2026.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB, sàn HoSE) công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ.

Cụ thể, bà Trần Thị Lâm báo cáo đã mua 21,8 triệu cổ phiếu VBB trong thời gian từ 24/07-14/08/2026. Trước đó, bà Lâm đăng ký mua vào 22 triệu cổ phiếu VBB trong thời gian từ 22/07-21/08/2026 với mục đích gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Lý do bà Lâm không hoàn tất giao dịch là do thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, bà Lâm nâng sở hữu tại Vietbank từ 239.748 cổ phiếu (tỷ lệ 0,02%) lên 22,07 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,86%).

Được biết, bà Trần Thị Lâm là mẹ của ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank. Ông Dương Nhất Nguyên hiện nắm 56,8 triệu cổ phiếu, tương đương 4,8% vốn VBB.

Người thân lãnh đạo Vietbank mua vào 21,8 triệu cổ phiếu VBB - Ảnh 1.

Ảnh: VBB

Về hoạt động kinh doanh, Vietbank ghi nhận thu nhập lãi thuần hợp nhất gần 994 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng chiều, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12,3% so với cùng kỳ, lên mức hơn 34,6 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng mạnh hơn 9,8 tỷ đồng lên gần 97,8 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 26,9%, xuống còn gần 25 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý II/2026 của Vietbank đạt gần 777 tỷ đồng, gấp 2,9 lần quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank mang về thu nhập lãi thuần gần 1.761,7 tỷ đồng, tăng 26,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 944 tỷ đồng, tăng 83,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank tăng 4,1% so với đầu năm, lên mức hơn 204.825 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi của khách hàng tăng 2% lên mức 103.893 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiền mất hút trước "giờ G" nâng hạng chứng khoán, điều gì đang xảy ra?

Tiền mất hút trước "giờ G" nâng hạng chứng khoán, điều gì đang xảy ra? Nổi bật

Nghịch lý định giá trên thị trường chứng khoán: 1+1 không bằng 2!

Nghịch lý định giá trên thị trường chứng khoán: 1+1 không bằng 2! Nổi bật

Giá vàng hôm nay 18/8: Tăng mạnh, vượt 4.400 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 18/8: Tăng mạnh, vượt 4.400 USD/ounce

08:10 , 18/08/2026
Nửa cuối năm 2026: Bài toán “đãi cát tìm vàng” trong giai đoạn thị trường biến động

Nửa cuối năm 2026: Bài toán “đãi cát tìm vàng” trong giai đoạn thị trường biến động

08:00 , 18/08/2026
Đúng 3 ngày nữa, Việt Nam đón một sự kiện cực quan trọng

Đúng 3 ngày nữa, Việt Nam đón một sự kiện cực quan trọng

05:04 , 18/08/2026
Chủ tịch một công ty chứng khoán thu nhập trung bình 440 triệu đồng/tháng

Chủ tịch một công ty chứng khoán thu nhập trung bình 440 triệu đồng/tháng

00:10 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên