Đúng 3 ngày nữa, Việt Nam đón một sự kiện cực quan trọng

Đúng 3 ngày nữa, vào 21/8/2026, FTSE Russell dự kiến công bố danh sách chính thức của kỳ rà soát FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) tháng 9/2026. Đây là kỳ rà soát đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trước thời điểm chính thức chuyển sang nhóm Thị trường Mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Yuanta cho rằng sự kiện này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu Việt Nam đối với các quỹ đầu tư thụ động quốc tế sử dụng chỉ số FTSE làm cơ sở phân bổ vốn.

Thea Yuanta, 27 cổ phiếu Việt Nam có khả năng được bổ sung vào các bộ chỉ số FTSE GEIS, với tổng giá trị mua ước tính khoảng 1,5 tỷ USD khi hoàn tất toàn bộ lộ trình.

Lộ trình nâng tỷ trọng dự kiến được thực hiện qua 4 đợt trong vòng một năm. Đợt đầu có hiệu lực ngày 21/9/2026 với tỷ lệ 10%, tương ứng khoảng 150 triệu USD. Đợt hai vào tháng 3/2027 đưa tỷ trọng lũy kế lên 30%, với khoảng 300 triệu USD được giải ngân. Hai đợt còn lại vào tháng 6 và tháng 9/2027 lần lượt có quy mô khoảng 525 triệu USD, qua đó hoàn tất toàn bộ lộ trình.

﻿ Các ETF và quỹ chỉ số liên quan đang quản lý tổng tài sản khoảng 1.397 tỷ USD, trong đó lượng vốn ước tính phân bổ vào Việt Nam khoảng 1,54 tỷ USD. Những quỹ có quy mô lớn đáng chú ý gồm Vanguard Total International Stock ETF với AUM 651 tỷ USD, Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II với gần 296 tỷ USD và Vanguard FTSE Emerging Markets ETF với hơn 163 tỷ USD.

Xét từng cổ phiếu, VIC được dự báo hút lượng tiền lớn nhất, với tổng giá trị mua khoảng 554 triệu USD, tươn﻿g ứng tỷ trọng 36,95%. Riêng trong đợt đầu tháng 9, lực mua ước đạt hơn 55 triệu USD.

Đứng thứ hai là VHM với tổng giá trị mua dự kiến gần 174 triệu USD, trong đó khoảng 17,4 triệu USD có thể được giải ngân trong đợt đầu. Tiếp đến là HPG với 85,5 triệu USD, VPB hơn 56 triệu USD và MSN hơn 55 triệu USD.

Một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao khác cũng nằm trong danh sách dự báo. FPT có thể đón khoảng 53,7 triệu USD, VCB gần 52 triệu USD, VNM 48,5 triệu USD, SSI hơn 39 triệu USD và STB hơn 38 triệu USD.

Ngoài ra, danh sách còn có MCH, HDB, VIX, VJC, VRE, VPL, VND, VCK, SHB, VCI, TCX, BID, HCM, SSB, NVL, MSB và GEX. Tổng cộng 27 cổ phiếu trong danh mục dự báo tương ứng toàn bộ khoảng 1,5 tỷ USD lực mua, trong đó khoảng 150 triệu USD dự kiến được thực hiện ở đợt đầu.

Tuy nhiên, Yuanta lưu ý tác động của dòng tiền nâng hạng cần được nhìn nhận theo hai lớp. Trong ngắn hạn, 150 triệu USD của đợt đầu chưa đủ lớn để tạo tác động đồng đều lên toàn thị trường, song ảnh hưởng có thể rõ rệt hơn tại các cổ phiếu có tỷ trọng cao hoặc thanh khoản thấp.

Nhóm vốn hóa lớn chiếm khoảng 53% tổng giá trị mua, trong đó riêng VIC và VHM chiếm gần 49%. Xét tương quan giữa lượng tiền dự kiến mua và thanh khoản hiện tại, MCH, VIC và VHM là ba cổ phiếu có thời gian hấp thụ dòng tiền đợt đầu cao nhất, qua đó có thể chịu tác động cung – cầu rõ nét hơn.

Trong trung hạn, khoảng 1,35 tỷ USD còn lại dự kiến được giải ngân qua ba đợt đến tháng 9/2027. Theo Yuanta, đây mới là lượng vốn có khả năng tạo động lực đáng chú ý hơn đối với thanh khoản và cầu ngoại. Công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi những cổ phiếu vừa có giá trị mua dự kiến lớn, vừa có mức độ hấp thụ dòng tiền đáng kể so với giá trị giao dịch bình quân, thay vì chỉ nhìn vào tổng lượng tiền mua trong toàn bộ kỳ nâng tỷ trọng.