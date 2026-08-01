Doanh nghiệp của ông Nguyễn Hùng Cường sắp trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa thông báo ngày 9/9/2026 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo phương án, DIC Corp dự kiến phát hành 47.785.871 cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 7.964 tỷ đồng lên khoảng 8.442 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DIC Corp và đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc phát hành theo quy định.

Chốt phiên 17/8, thị giá DIG đạt 10.950 đồng/cp, vốn hoá thị trường hơn 8.720 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, DIC Corp ghi nhận sự cải thiện trong quý 2/2026. Doanh thu quý này đạt 613 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng, tăng 175% so với quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DIC Corp đạt 758 tỷ đồng doanh thu, tăng 77% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 133,5 tỷ đồng, cao gấp gần 19 lần cùng kỳ năm trước

Năm 2026, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong một diễn biến khác, thời gian qua, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp cùng các thành viên trong gia đình liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Việc bị bán giải chấp nhiều lần khiến tỷ lệ sở hữu của ông Cường giảm xuống dưới ngưỡng cổ đông lớn 5%.

Gần nhất, trong giai đoạn 27-30/7/2026, ông Cường báo cáo bị bán giải chấp 5,2 triệu cổ phiếu DIG bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do Chủ tịch DIC Corp nắm giữ giảm từ 32,3 triệu xuống còn khoảng 27,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,41% vốn doanh nghiệp.

Cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp, đồng thời là em gái ông Cường và bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Cường cũng bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu.