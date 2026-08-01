CTCK chỉ ra cơ hội đầu tư từ việc thoái vốn Nhà nước

Chứng khoán Agribank (Agriseco) vừa có báo cáo đánh giá cơ hội đầu tư từ kế hoạch cơ cấu lại và thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Theo Agriseco, Quyết định 40/2026/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 5/8/2026, thiết lập khung phân loại doanh nghiệp và tỷ lệ sở hữu Nhà nước trong giai đoạn mới. Định hướng chung là tập trung nguồn lực tại các lĩnh vực trọng yếu, đồng thời đẩy mạnh thoái vốn ở những doanh nghiệp Nhà nước không còn cần duy trì tỷ lệ sở hữu cao.

Ngay sau đó, Chính phủ ban hành Công điện 52/CĐ-TTg ngày 7/8/2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hoàn thành, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn trước ngày 31/8.

Agriseco đánh giá đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan đại diện chủ sở hữu xây dựng và triển khai kế hoạch cơ cấu danh mục vốn Nhà nước trong 5 năm tới, qua đó có thể thúc đẩy quá trình thoái vốn và chuyển dịch cơ cấu sở hữu tại nhiều doanh nghiệp diễn ra nhanh và thực chất hơn.

Đáng chú ý, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ban hành kế hoạch cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026-2030, theo hướng thoái vốn khỏi các doanh nghiệp thuộc ngành nghề không thiết yếu và tập trung nguồn lực vào các đơn vị đầu ngành, có vai trò chiến lược và hiệu quả cao.

Theo kế hoạch hiện tại, SCIC dự kiến bán toàn bộ phần vốn tại 66 doanh nghiệp , trong khi tiếp tục duy trì sở hữu tại 21 doanh nghiệp. Danh mục này vẫn có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến kinh doanh và điều kiện thị trường.

Từ vấn đề trên, Agriseco lựa chọn một số doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ quá trình thoái vốn Nhà nước, trong đó đáng chú ý gồm PVI, NTP, MSB, QTP và VGT.

PVI: PVN đang nắm 35% vốn

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hiện sở hữu khoảng 35% vốn PVI và được kỳ vọng sẽ thực hiện thoái vốn trong giai đoạn tới.

Trước đó, kế hoạch thoái vốn tại PVI từng được dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2025 theo Quyết định 1243/QĐ-TTg, song tiến độ bị kéo dài do một số vướng mắc liên quan đến khung pháp lý và các quy định chuyển tiếp.

Agriseco đánh giá PVI sở hữu nền tảng kinh doanh đáng chú ý khi đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam với khoảng 19% thị phần. Công ty chiếm hơn 90% thị phần bảo hiểm năng lượng, trên 70% bảo hiểm xây dựng và hơn 75% bảo hiểm xe cơ giới.

Về hoạt động kinh doanh, Agriseco cho rằng PVI đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Mảng bảo hiểm phi nhân thọ được hỗ trợ bởi việc tham gia nhiều dự án điện và hạ tầng giao thông lớn. Hoạt động tái bảo hiểm hưởng lợi từ nền tảng tài chính mạnh, trong khi mảng đầu tư tài chính có thêm thuận lợi khi mặt bằng lãi suất duy trì cao.

NTP: SCIC dự kiến bán toàn bộ 37,1% vốn

Một trường hợp đáng chú ý khác là CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP). SCIC hiện là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp với tỷ lệ sở hữu 37,1% và theo kế hoạch sẽ thoái toàn bộ phần vốn này.

Theo Agriseco, NTP đang giữ vị thế hàng đầu trong ngành ống nhựa Việt Nam với khoảng 60% thị phần tại miền Bắc và 30% thị phần toàn quốc, cùng hệ thống phân phối rộng khắp.

Triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027 được đánh giá tích cực nhờ hai động lực chính. Thứ nhất, nhu cầu ống nhựa được hỗ trợ bởi sự tăng tốc của các dự án đầu tư công và bất động sản nhà ở. Thứ hai, giá PVC đầu vào được kỳ vọng duy trì ở mức thấp trong bối cảnh thị trường Trung Quốc tiếp tục dư cung.

MSB: VNPT đang là cổ đông lớn nhất

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hiện sở hữu 6,05% vốn và là cổ đông lớn nhất của ngân hàng.

Agriseco đánh giá việc xử lý phần vốn này có thể trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý trong quá trình cơ cấu lại danh mục vốn Nhà nước.

Về nền tảng kinh doanh, cho vay bán lẻ đang trở thành động lực tăng trưởng tín dụng của MSB. Tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ khách hàng cá nhân chiếm 31,5% tổng dư nợ và tăng 17% so với đầu năm, vượt đáng kể mức tăng khoảng 10% của nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Agriseco kỳ vọng tăng trưởng tín dụng MSB năm 2026 có thể đạt 15-18%, nhờ đẩy mạnh giải ngân cho vay cá nhân, xây dựng và bất động sản. Chất lượng tài sản cũng được đánh giá tương đối ổn định. Cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của MSB ở mức 1,83%, gần như đi ngang so với cuối năm 2025 nhờ ngân hàng tăng cường xử lý nợ xấu trong quý 2.

QTP: Hơn 53% vốn đang thuộc sở hữu Nhà nước

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) hiện có 53,42% vốn thuộc sở hữu Nhà nước, trong đó GENCO1 nắm 42% và SCIC sở hữu 11,42%.

Agriseco cho rằng khả năng thoái vốn trong giai đoạn tới có thể trở thành chất xúc tác cho cổ phiếu nhờ mở ra cơ hội tái cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp.

Bên cạnh câu chuyện cổ đông, triển vọng kinh doanh của QTP trong nửa cuối năm 2026 cũng được đánh giá tích cực. Sản lượng điện được kỳ vọng duy trì ở mức cao, trong khi biên lợi nhuận cải thiện và doanh nghiệp không còn chịu áp lực chi phí lãi vay.

Trong 6 tháng đầu năm, QTP đã hoàn thành 63,6% kế hoạch sản lượng và ghi nhận LNST 524 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Agriseco cũng đánh giá chính sách cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp tương đối hấp dẫn trong bối cảnh lợi nhuận tăng trưởng và áp lực nợ vay đã giảm đáng kể.

VGT: SCIC nắm quyền chi phối hơn 53% vốn

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex - mã VGT) cũng nằm trong danh sách được Agriseco chú ý khi SCIC hiện là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 53,49% vốn.

Nhóm phân tích Agriseco cho biết, triển vọng thoái vốn tại VGT có thể tạo ra chất xúc tác đáng kể thông qua khả năng thay đổi cơ cấu cổ đông, đồng thời mở ra dư địa cải thiện hiệu quả hoạt động.

VGT là một trong những doanh nghiệp dệt may quy mô lớn nhất Việt Nam, với hơn 60.000 lao động trực tiếp và khoảng 150.000 lao động tại các đơn vị liên kết. Chuỗi sản phẩm trải rộng từ sợi, vải đến hàng may mặc.

Agriseco đánh giá mảng may tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ cho kết quả kinh doanh khi đơn hàng tăng nhẹ và hiệu suất vận hành được cải thiện. Mảng sợi cũng được kỳ vọng duy trì đà phục hồi trong nửa cuối năm.