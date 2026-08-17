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Hé lộ thu nhập Tổng Giám đốc công ty chứng khoán thị phần số 1 Việt Nam

| | Thị trường chứng khoán

Hé lộ thu nhập Tổng Giám đốc công ty chứng khoán thị phần số 1 Việt Nam

Nếu chia bình quân trong 6 tháng, con số này tương đương khoảng 240 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét 2026, CTCP Chứng khoán VPS (mã: VCK) đã chi hơn 6 tỷ đồng tiền lương, thưởng và thù lao cho HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, ông Lê Minh Tài, Tổng Giám đốc VPS nhận hơn 1,44 tỷ đồng tiền lương, thưởng, cao nhất trong danh sách lãnh đạo được công bố. Nếu chia bình quân trong 6 tháng, con số này tương đương khoảng 240 triệu đồng/tháng.

Hé lộ thu nhập Tổng Giám đốc công ty chứng khoán thị phần số 1 Việt Nam- Ảnh 1.

Đáng chú ý, mức chi trả dành cho một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của VPS cũng vượt 1 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Cụ thể, bà Trần Thị Bảo Ngọc, Thành viên HĐQT nhận gần 1,25 tỷ đồng tiền lương, thưởng, cùng 30 triệu đồng thù lao. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Thành viên HĐQT, nhận hơn 1,21 tỷ đồng tiền lương, thưởng và 30 triệu đồng thù lao, tương ứng tổng cộng khoảng 1,24 tỷ đồng.

Riêng ông Nguyễn Lâm Dũng, Chủ tịch HĐQT VPS nhận gần 501 triệu đồng tiền lương, thưởng và 30 triệu đồng thù lao, tương ứng tổng cộng khoảng 531 triệu đồng trong nửa đầu năm. So với cùng kỳ năm 2025, tiền lương, thưởng của Chủ tịch Nguyễn Lâm Dũng tăng nhẹ từ khoảng 495 triệu đồng lên gần 501 triệu đồng.

Đối với Ban Kiểm soát, tổng tiền lương, thưởng trong 6 tháng đạt hơn 1,09 tỷ đồng, bên cạnh 54 triệu đồng thù lao.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của VPS đạt 4.873 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 2.925 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, công ty lên kế hoạch với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm trước. Sau 6 tháng, VPS đã hoàn thành 51% mục tiêu đề ra.﻿

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của VPS đạt hơn 47.889 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hoạt động ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 31.311 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ so với đầu quý 2. Riêng dự nợ margin gần 30.528 tỷ đồng.

Hiện VPS vẫn là công ty chứng khoán nắm thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất thị trường, dù vậy khoảng cách với top sau đang dần bị thu hẹp đáng kể. Mức thị phần trên HoSE là 12,61% trong quý 2 vừa qua là con số thấp nhất của CTCK này trong vòng 22 quý, kể từ đầu năm 2021.

Ngọc Ly

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