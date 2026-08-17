Công ty nông nghiệp của bầu Đức chính thức triển khai IPO, điểm sáng trong ngành nông nghiệp Việt Nam

Chính thức được cấp phép, mở đường cho thương vụ nghìn tỷ

Ngày 04/08/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), mở đường cho một trong những thương vụ IPO trong ngành Nông Nghiệp được chờ đợi nhất năm nay. Theo phương án chào bán, doanh nghiệp phát hành 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng một cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán là 1.139 tỷ đồng.

Thành lập năm 2016 với tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, HGI hiện quản lý các dự án nông nghiệp quy mô lớn của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Lào và nhiều lần được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nhắc đến như "gà đẻ trứng vàng" của tập đoàn. Việc HGI thực hiện IPO cũng là một phần trong lộ trình đưa các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái HAGL lên sàn chứng khoán Việt Nam mà lãnh đạo Tập đoàn HAGL đã công bố hồi tháng 4 năm nay.

Toàn bộ sô tiền thu được từ đợt chào bán, khoảng 1.139 tỷ đồng, sẽ được sử dụng cho hai mục đích: thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống và phân bón để mở rộng diện tích và nâng cao năng lực sản xuất; đồng thời cơ cấu lại tình hình tài chính và trả nợ vay, qua đó cải thiện các chỉ số tài chính.

Lợi thế từ nền tảng tài sản quy mô lớn và hiệu quả kinh doanh nổi bật

Sở hữu lợi thế chiến lược với quỹ đất lớn và điều kiện tự nhiên thuận lợi, HGI hiện đang quản lý gần 8.000 ha vùng nguyên liệu tại Lào. Với chuỗi giá trị khép kín từ canh tác đến xuất khẩu, sản phẩm của HGI đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và hiện diện tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

HGI hiện tập trung phát triển các sản phẩm gồm chuối, sầu riêng, cà phê, mắc ca và dâu tằm theo mô hình nông nghiệp quy mô lớn, các nhóm cây trồng này bổ trợ nhau mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho HGI.

HGI sở hữu gần 8.000 ha vùng nguyên liệu tại Lào, phát triển cây trồng theo mô hình nông nghiệp quy mô lớn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần năm 2025 đạt 4.885 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 1.486 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận 2.185 tỷ đồng doanh thu và 782 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 43,1% kế hoạch cả năm. So với các doanh nghiệp cùng ngành, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu của HGI đều ghi nhận ở mức tích cực. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cổ tức 50%, tương đương 5.000 đồng trên mỗi cổ phiếu.

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản HGI đạt 10.989 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ đạt lần lượt 5.180 tỷ đồng và 1.685 tỷ đồng. Nếu IPO thành công toàn bộ theo kế hoạch thì vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 1.873 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận 1.815 tỷ đồng cho năm 2026, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trước phát hành vào khoảng 10.772 đồng. So với giá IPO thì định giá P/E 2025 trước phát hành khoảng 6 lần, thuộc nhóm định giá cực kỳ hấp dẫn trong ngành nói riêng và toàn thị trường hiện tại nói chung .

Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp nông nghiệp trồng trọt quy mô lớn tham gia thị trường chứng khoán còn hạn chế, HGI đang có nhiều lợi thế và thu hút sự quan tâm nhờ sở hữu vùng nguyên liệu tập trung, mô hình sản xuất quy mô lớn và hoạt động kinh doanh hiệu quả trong những năm gần đây. Có thể nói, đây là lợi thế mà một doanh nghiệp cùng ngành phải mất cả thập kỷ và hàng nghìn tỷ đồng để gây dựng , chưa kể đến hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai trồng trọt, khai thác và thu hoạch ở quy mô đại công nghiệp.

Chứng khoán OCBS – Đơn vị tư vấn toàn diện và đại lý phân phối chính cho thương vụ IPO HGI

Đồng hành cùng HGI trong quá trình triển khai IPO, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS - đối tác chiến lược của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - đóng vai trò là đơn vị tư vấn toàn diện và đại lý phân phối chính cho đợt IPO của HGI. Sau IPO, OCBS sẽ tiếp tục song hành cùng HGI trong quá trình hoàn thiện các bước tiếp theo đăng ký giao dịch UPCOM và hướng tới niêm yết cổ phiếu lên HOSE vào đầu năm 2027 .

Trong khuôn khổ đợt IPO, OCBS và HGI phối hợp tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư diễn ra vào chiều 18/08/2026 tại Rex Hotel Saigon (141 Nguyễn Huệ, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). Chương trình cập nhật về hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển của HGI cũng như phương án chào bán cổ phiếu, đồng thời tạo cơ hội để nhà đầu tư trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Chứng khoán OCBS đồng hành tổ chức Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cho đợt IPO của HGI

Bên cạnh đăng ký mua trực tiếp tại điểm giao dịch, OCBS cũng đã số hóa toàn bộ quy trình đăng ký mua IPO cổ phiếu HGI trên ứng dụng OCBS Invest, cho phép nhà đầu tư thực hiện các bước đăng ký, nộp tiền đặt cọc và theo dõi kết quả phân bổ ngay trên ứng dụng. Theo phương án chào bán, nhà đầu tư đăng ký mua từ ngày 18/08 đến 17h ngày 07/09/2026; khối lượng đăng ký tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa 9.360.000 cổ phiếu (không quá 5% vốn điều lệ sau chào bán), và thực hiện đặt cọc 10% giá trị đăng ký mua. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, cổ phiếu HGI dự kiến sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCOM.

Chứng khoán OCBS có hơn 20 năm hình thành và phát triển. Hiện nay công ty hoạt động theo định hướng Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững và dài hạn trên thị trường. Với quy mô vốn chủ sở hữu gần 3.000 tỷ đồng, OCBS tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh, cung cấp danh mục dịch vụ toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức.