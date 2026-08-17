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Cổ phiếu bất động sản 'nổi sóng' sau thông tin đấu giá đất Thủ Thiêm

| | Thị trường chứng khoán

VN-Index trải qua phiên giao dịch ngày 17/8 đầy rung lắc, trước khi lực cầu cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm, về sát tham chiếu. Dòng tiền phân hóa, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng. Đáng chú ý, CII bật tăng mạnh gần 6% sau thông tin tái đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm.

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong trạng thái thận trọng. VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.716 điểm khi áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn. Dù lực cầu xuất hiện trong phiên chiều, chỉ số vẫn không thể giữ sắc xanh khi bên bán quay trở lại vào cuối phiên.

Chốt phiên 17/8, VN-Index giảm 1,62 điểm, tương đương 0,09%, xuống 1.727,46 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt hơn 14.700 tỷ đồng; riêng HoSE đạt gần 13.800 tỷ đồng, giảm đáng kể so với phiên trước.

Ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, áp lực điều chỉnh tập trung tại ngân hàng và bất động sản. VIC giảm 1,2%, trong khi LPB, VPB và ACB lần lượt mất 2,86%, 1,39% và 1,35%. VIC là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, kéo chỉ số giảm khoảng 4 điểm. VHM, VPB và VCB cũng tạo sức ép đáng kể.

Cổ phiếu bất động sản 'nổi sóng' sau thông tin đấu giá đất Thủ Thiêm- Ảnh 1.

CII bật tăng mạnh gần 6% sau thông tin tái đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm.

Ngược lại, một số cổ phiếu giúp thị trường hạn chế đà giảm. GAS tăng 4,08%, BSR tăng 2,56%, PVD tăng 1,11%, PVT tăng 1,75%. Nhóm cao su cũng nổi bật với PHR tăng 5,15%, DPR tăng 2,36%. Ở nhóm vốn hóa lớn, BVH tăng 5,38%, MWG tăng 1,52% và FRT tăng 2,87%.

Đáng chú ý nhất trong phiên là CII, cổ phiếu này kết thúc phiên sáng tại 13.800 đồng, giảm 1,08%, nhưng bất ngờ tăng tốc sau khi thông tin TPHCM phê duyệt phương án tái đấu giá lô đất 6.446 m² tại Thủ Thiêm được công bố.

Theo phương án mới, lô đất 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, có giá khởi điểm khoảng 1.901 tỷ đồng và dự kiến được đấu giá trong tháng 9.

Ngay đầu phiên chiều, CII có lúc chạm giá trần 14.900 đồng trước khi đóng cửa tại 14.750 đồng, tăng 5,73%. Khối lượng giao dịch đạt hơn 17,3 triệu cổ phiếu, cao khoảng gấp đôi mức bình quân 10 phiên gần nhất. Theo hợp đồng BT ký giữa UBND TP.HCM và CII, Công ty được giao, cho thuê 9 lô đất với tổng diện tích gần 96.132 m2 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 600 tỷ đồng. VIC bị bán ròng mạnh nhất, hơn 237 tỷ đồng, tiếp đến là VHM và ACB. Ở chiều mua, TCB dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 59,5 tỷ đồng, theo sau là VNM và HDB.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

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