Một thế lực tung hơn 200 tỷ đồng mua cổ phiếu HOSE phiên đầu tuần

Mở cửa phiên đầu tuần 17/8, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi lên 1.735 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.715 điểm với áp lực cung ngắn hạn giảm, lực cầu cải thiện ở một số nhóm mã và phục hồi nhẹ trở lại. Đóng cửan, VN-Index giảm nhẹ -1,62 điểm (-0,09%) về mức 1.727,46 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 587 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay.

Tự doanh CTCK mua ròng 232 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị 38 tỷ đồng, tiếp theo là VPB và HDB cùng đạt 29 tỷ đồng, MWG và CTG cùng đạt 20 tỷ đồng, VIC (19 tỷ đồng), ACB (18 tỷ đồng), LPB (17 tỷ đồng), VNM (15 tỷ đồng) và TCB (13 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, MSN là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 24 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (14 tỷ đồng), VHM (11 tỷ đồng), SSI (7 tỷ đồng), FRT và E1VFVN30 cùng bị bán ròng 5 tỷ đồng, VTP (4 tỷ đồng), trong khi CII, MCH và FUESSV30 cùng ghi nhận giá trị bán ròng 3 tỷ đồng.