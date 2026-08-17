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DPM lập công ty con vốn 220 tỷ đồng

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DPM thành lập công ty con có tên Công ty TNHH Hóa chất Phú Mỹ với vốn điều lệ 220 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ, mã: DPM) vừa công bố quyết định về việc thành lập Công ty TNHH Hóa chất Phú Mỹ với vốn điều lệ 220 tỷ đồng, do DPM sở hữu 100%.

Công ty có trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đăng ký ngành nghề chính là sản xuất hóa chất cơ bản, bán buôn hóa chất. Về cơ cấu tổ chức quản lý có Chủ tịch công ty, kiểm soát viên và Giám đốc.

DPM lập công ty con vốn 220 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh: DPM

Về hoạt động kinh doanh, DPM ghi nhận doanh thu thuần 6.986 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 86% lên mức 1.665 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hưởng lợi từ hoạt động tài chính khi mang về doanh thu 187 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ. Kết quả, DPM báo lợi nhuận sau thuế ở mức 915 tỷ đồng, tăng 222% với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVFCCo - Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần 12.609 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 1.326 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ước sản xuất khoảng 551.500 tấn phân bón và hóa chất. Trong đó, sản lượng Urê Phú Mỹ quy đổi đạt 434.300 tấn; NPK Phú Mỹ đạt 111.200 tấn; còn UFC85 đạt khoảng 6.000.

Ở khâu kinh doanh, tổng sản lượng phân bón và hóa chất ước đạt 972.300 tấn, trong đó sản lượng kinh doanh phân bón đạt 906.600 tấn. Điểm sáng nổi bật là NPK Phú Mỹ với sản lượng tiêu thụ ước đạt 144.200 tấn.

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản của DPM có quy mô gần 18.500 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đã chiếm khoảng 10.000 tỷ đồng; hàng tồn kho trên 2.600 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả gần 7.000 tỷ đồng bao gồm 3.232 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn.

Hà Ly

An ninh tiền tệ

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